EL KARTING CON CAJA CIERRA EN FERNÁNDEZ ORO

Emiliano Moreno Coppa y Santiago Buscaglia definirán mañana en una pulseada que promete ser apasionante al nuevo campeón en la categoría Internacional, la principal que tiene el certamen de Karting con Caja en el kartódromo El Anfiteatro, en Fernández Oro, en medio de una tremenda expectativa y con la posibilidad de reunir a muchos aficionados.

Las postergaciones que tuvo la realización de la décima y última fecha del certamen no hizo más que agrandar la expectativa, porque ladefinición de todas las categorías promete ser apasionante, aunque ninguna más apasionante que la Internacional, la división principal de los cajeros, donde los líderes están separados por apenas medio punto, con muchos en juego por tratarse del cierre.

No hay dudas, está afuera de discusión, que en una prueba que entregará puntaje doble puede pasar cualquier cosa, no solo en la Internacional sino en las otras categorías, como son la Monomarca Kayak A y B, junior, prejunior y promocional, donde son varios los que matemáticamente cuentan con posibilidades de lograr un título. La escuela no es competitiva.

Moreno Coppa ganó unas cuantas pruebas en la categoría Internacional, pero no mostró el mismo rendimiento en las últimas fechas y eso fue aprovechado por Buscaglia, con un sólo triunfo en nueve fechas, para llegar a la definición del certamen a medio punto. Será mano a mano, pero los rivales que no tienen posibilidades pueden ser jueces del cierre.

Después de muchas idas y vueltas para concretar mañana la última fecha del certamen, los dirigentes de la Asociación Civil Neuquén Motor Club, liderados por Guillermo Moreno y Miguel Troncoso, confirmaron que después de la última final se realizará en el mismo circuito El Anfiteatro la ceremonia de premiación de los nuevos campeones en todas las categorías.