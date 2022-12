MARTÍNEZ Y NONNENMACHER ADELANTE EN EL RALLY DE BELTRÁN

Raúl A. Martínez, tanto en la general como en la Clase A-6, donde es el principal candidato a conquistar el título, y Miguel Nene Nonnenmacher, en el Grupo N-2, fueron los dueños esta mañana, en un horario diferente por la presentación de Argentina frente a Australia en los octavos de final del Mundial de Qatar, quedaron adelante en la primera etapa del Rally Aniversario de Beltrán, en el cierre del Regional.

No sorprendió que Martínez se quedara con la victoria en la primera etapa de la prueba, porque se impuso en el tramo inicial, luego fue superado por Mauro Rocca, quien lideró hasta el último cuando tuvo un problema. Dio un paso muy importante en su misión de conseguir su segundo título en la A-6, donde cuenta con una interesante ventaja.

El campeón Martínez terminó adelante en la general con un tiempo para los cuatro tramos de velocdad de 33m 34s 9/10. Lo escoltaron Juan Álvarez; el Nene Nonnenmacher; José L. Gómez, de un muy buen regreso, Guillermo Aubone, y Carlos Simonelli. Son dos divisiones las que tienen que definir a los campeones, porque en forma anticipada se consagraron Mauro Debasa, en el Grupo N-2; Marcos Craievich, en la A-7, y Adrián Hernandorena, en el Grupo N-1.

En la A-6 lidera Martínez, quien superó a Álvarez; Joselito Gómez; Carlos Simonelli, el otro candidato al título, pero que necesita de un milagro para volver a ser campeón en esta división; el citado Rocca, en su regreso y primera prueba en esta división, tal vez para darle una mano a Martínez en su pelea por el título, y Manuel Cappetta.

Nonnenmacher se impuso en el Grupo N-2, donde se quedaron varios candidatos como fueron Debasa, después del primero de los tramos; Paolo Angeloni, otro de los que estaba peleando adelante, y Santiago Ibáñez, quien lideró hasta comenzarl el cuarto especial. Superó a Aubone por sólo 3s 2/10. Luego Sergio Fernández, Matías Ávila, Juan Lovagnini y Dora Moreno.

En la A-7 no hubo lugar para sorpresas adelante y el bicampeón Craievich hizo la diferencia, escoltado por Víctor Landaburo, Leandro Paulovich, Gustavo Pilquimán y Néstor Lasagno. En el Grupo N-1 dominó desde el principio Darío Vázquez, de muy buen trabajo, luego de relegar a Federico Fernández, Franco Fossatti; Hernandorena, Gustavo Durán y Domingo Cirillo.

La A-1 es la otra categoría que no tiene campeón. Manda Ezequiel Klein, pero por el momento no le alcanza para complicar a Lucas Sede, quien cuenta con una buena diferencia en el certamen y quedó cuarto en el parcial. En el medio se metieron Ariel Ramos, escolta a 6 segundos, nada más, y Juan C. Grasso. Más atrás, Samir Ahmad y Alfredo Zanzana

Mañana desde las 10.03 se cumplirá la segunda etapa, que terminará de definir a los dos campeones que restan en el Regional, con las PE-5 y 7, Pomona-Lamarque (15,80 kilómetros), y PE-6 y 8, Beltrán-Autódromo de Beltrán (10,60 kilómetros), la que cerrará un gran certamen en el que el Valle Medio fue el único que tuvo dos pruebas, ambas muy interesantes.