EL 86% DEL CÁNCER BUCAL NO SE DETECTA A TIEMPO

Así lo manifestó la doctora Graciela Perotti, referente de Salud Bucal del Ministerio de Neuquén, en el marco del inicio de la Semana de la Prevención del Cáncer Bucal en Argentina.

Perotti expresó a La Carretera que “hoy es el día latinoamericano del cáncer bucal y estamos haciendo actividades de prevención”. Además, la especialista indicó que “Hoy es el Día Mundial de la Prevención del Cáncer Bucal. Antes no era tan conocido este tipo de lesiones y hoy después de 10 años ya se puede concientizar sobre el tema. Hoy por hoy la misma población se acerca a consultar sobre el tema y vemos desde 2016 que se propuso el Día Nacional, que todas las provincias están haciendo campañas”.

Por otra parte, Perotti destacó que “nosotros siempre propiciamos el primer control a los 6 meses de vida de la persona, y de ahí los controles deben hacerse periódicos y no esperar a que duela algo o tener que hacer un arreglo, sobre todo porque no duele el cáncer y el 86% se diagnostica tardíamente”.

Como recomendación la referente de Salud Bucal señaló que “cuando vemos una llaga en la boca que no cura a los 15 días o una verruguita que no es normal, hay que consultar, pero para entonces ya suele ser tarde”. Perotti resaltó que “el Cáncer Bucal puede aparecer en cualquier edad, pero a partir de los 30 años hay más riesgo y en general se da en varones y no tanto en mujeres porque está ligado al consumo de tabaco y alcohol”. Por último, remarcó que “con tener una buena alimentación y hacer un control periódico podemos prevenir el desarrollo de estas enfermedades”.

Para resaltar, desde el Ministerio de Salud explicaron que el Cáncer Bucal puede identificarse mediante la observación de los tejidos blandos de la boca, como la lengua, los carrillos, los labios, las encías, las glándulas salivales y el paladar, por parte de un profesional.