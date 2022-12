COGGIOLA RESPALDA A FIGUEROA EN SU CANDIDATURA A GOBERNADOR

La candidatura a gobernador de Rolando Figueroa suma apoyos por fuera del Movimiento Popular Neuquino. Diferentes partidos y dirigentes ven con buenos ojos la propuesta de ‘Rolo’ y han decidido darle respaldo. Es el caso de Carlos Coggiola, actual diputado provincial por el bloque Demócrata Cristiano. En La Carretera, Coggiola explicó por qué acompañará a Figueroa en las próximas elecciones.

“Es inminente y urgente un cambio en la administración de los fondos públicos. Por primera vez la provincia tiene un candidato que puede aglutinar a la sociedad neuquina. Un candidato que ha convocado a todos los sectores, que ha hecho una apertura genuina para formar parte con propuestas de un programa de gobierno. Hemos accedido y hemos expresado nuestro apoyo a Rolando Figueroa”, resumió Coggiola. “Nos invitó a ser parte de este sueño, de esta idea de que haya alternancia en la provincia, dejando de lado las trampas de la grieta nacional. No caer en esa trampa. Dejar de lado las diferencias para hacer hincapié en las coincidencias”, agregó.

El diputado expresó que comparte la mirada de una provincia federal, con riqueza distribuida en todos los rincones del territorio. “Tenemos una tremenda asimetría entre la capital y el interior. Y el gobierno se llena la boca reclamando federalismo al gobierno nacional, pero puertas adentro no es federal. Hay otra realidad neuquina, no hay rutas que conecten, no hay desarrollo ni actividad económica en el interior profundo. La provincia debe crecer en forma armónica”, sostuvo. Coggiola enumeró varios proyectos que hace tiempo se promocionan pero no se concretan. Señaló que “viene un Neuquén distinto cuando el petróleo no sea protagonista. La provincia tiene que estar preparada para cuando esos recursos ya no lleguen”.

El diputado reiteró que el MPN hace mucho tiempo está en el poder y el sector ‘azul’ lleva 4 mandatos consecutivos. “No ha podido hallar respuestas a los grandes problemas estructurales”, indicó. “No se trata de estar en contra de alguien, sino de una manera de gobernar. Trabajamos en pos de una manera distinta de gobernar, un proyecto serio. Que una vez por todas tengamos recambio en la provincia de Neuquén”, sentenció.