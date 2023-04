DELGADO Y ABUIN CIERRAN SU CAMPAÑA APUNTANDO A MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Los candidatos a legisladores por circuito Alto Valle Centro del espacio “Vamos con Todos” Luciano Delgado Sempé y María Eugenia Abuin transitan los últimos días de la campaña electoral entre propuestas y críticas al oficialismo provincial.

Durante su visita a los estudios de La Carretera, Delgado resaltó su proyecto para que todos los vecinos tengan gas natural o por zeppelin y también hizo lugar a analizar la situación actual de la Policía. Sostuvo que “no tienen los recursos para cuidarnos. En barrio Chacramonte de Roca no podés hacer una denuncia porque no hay efectivos. Los móviles no tienen gas para salir a recorrer”.

Admitió un debilitamiento del peronismo en Río Negro, pero destacó la postulación de quienes no se alinearon a Juntos Somos Río Negro. Explicó que “si bien creo que deberíamos haber ido todos juntos para tener más fuerza, a Casas lo respeto porque armó un espacio acorde a los principios. Creo que hasta Rody Aguiar debería haber estado. Pero los que se alinearon a JSRN lo que hicieron fue depurarnos”.

En su mensaje final a la comunidad, Eugenia Abuin instó a que “se acuerden que hace 27 años trabajo por la comunidad”, mientras que Delgado le recordó al electorado que “son libres de votar a quien quieran. Porque nadie pierde ni un subsidio ni una chapa por no votar a quien se lo otorgó. Voten a quien trabajó. Y después, reclamen a quien votaron”.