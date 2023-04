CINCO CANDIDATOS ALLENSES DEBATIERON EN LA CICA

Anoche se realizó el debate de candidatos a la intendencia de Allen. Cinco de las nueve listas estuvieron representadas. El formato estipuló dos rondas de exposiciones por tema al azar, para luego pasar a un bloque de preguntas entre candidatos. La Cámara de Industria y Comercio agradeció el tiempo y la predisposición de los presentes. El presidente de la CICA, Luis Heredia, lamentó que cuatro listas decidieran no participar. Expresó que más instituciones deberían involucrarse en la organización de este espacio.

La idea de concretar el debate previo a las elecciones municipales se dio a conocer la semana pasada. Todas las listas recibieron una copia del formato elegido y el reglamento que elaboró la CICA. Aceptaron someterse a este espacio la actual intendente Liliana Martín (que busca la re-elección por Nos Une Río Negro), Marcelo Román de la Unión Cívica Radical, José Luis Ulloa Larenas de Primero Río Negro, Pablo Sepúlveda de Unidad para la Victoria y Juan José Luis Marín de Cambia Allen. Rechazaron la invitación Cora Cabrera de Podemos Proyectar Río Negro, Mario Rosón de Vamos con Todos, Jorge Espinosa de Unidad Popular y la ex intendente Sabina Costa, de Juntos Somos Río Negro.

Luis Heredia se mostró satisfecho con la realización del evento. “Esto fortalece a las instituciones, a la gente. Nos da el conocimiento de lo que piensan los candidatos, lo que quieren desarrollar, para que al momento de poner el voto… sepamos donde ponerlo. Estoy muy contento porque transcurrió como queríamos, tranquilos, cada uno hablando y explicando”, expresó. La CICA se mostró interesada en seguir siendo anfitriona del debate pero quieren que más personas participen del proceso. “Vamos a estar porque en todo lo que es inherente a la localidad, tenemos que estar. Queremos fortalecer nuestra institución, queremos estar pero no solos. Queremos que otras instituciones se involucren“, sostuvo Heredia.

El formato se respetó bajo la moderación del abogado Santiago Mamberti. Cada candidato contó con 3 minutos para desarrollar cada respuesta. “El formato fue decidido por la Cámara y me tocó implementarlo, siempre hay posibilidad de cambiarlo para que sea más enriquecedor o para que haya más intercambio entre los candidatos. Hubo un buen ambiente, de cordialidad, hubo espacio para explayen sus ideas y es lo importante de este evento”, comentó Mamberti. “Acepté moderar porque creo que es una herramienta muy importante para que se interpelen entre sí y lleguen a la ciudadanía. En esa lógica, no asistir creo que no está bien. Hubiera sido mucho mejor con los 9 candidatos. Se puede seguir trabajando para que el debate continúe pero como tienen otras localidades, a través de un proyecto de ordenanza”, propuso.