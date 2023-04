SABINA COSTA: “NO SOY MUJER DE ENCUESTAS, SOY DE MIRAR A LOS OJOS”

La ex mandataria local explicó por qué no participó del debate de candidatos propuesto por la Cámara de Industria y Comercio. Anoche, 5 de las fuerzas políticas se cruzaron en un formato de exposición y preguntas. Sabina Costa señaló que nunca fue a una instancia de estas características. Además, repasó cómo vive la última semana de campaña de cara a la votación del domingo 16 de abril.

“Me parece que este tipo de debates no construye. Sí fui una vez a un foro donde teníamos 10 minutos para exponer nuestras propuestas y después abrirnos a las preguntas de la comunidad, con toda la comunidad representada. Entre nosotros, con tantos pensamientos diversos y personalidades diferentes… resulta como resultó. Al pueblo en verdad, no le llegó“, sostuvo la representante de Juntos Somos Río Negro. Costa confesó que miró parte del debate en redes sociales y confirmó que tomó una buena decisión al no participar. “Realmente dije qué le puede importar al pueblo esto. Eran preguntas políticas“, disparó.

Sobre el transcurso de la campaña, Costa expresó que marcha “espectacularmente bien, con buena recepción, con la militancia en la calle, con mucha gente joven que me está acompañando, con fe en que es posible un Allen mejor. Con reconocimiento a lo actuado y a la experiencia, a lo que puedo aportar”. La candidata adelantó que le interesa trabajar por el desarrollo de la localidad. “Desarrollo local sustentable, es la asignatura pendiente que me quedó. Y fundamentalmente el empleo joven, que es la peor falencia de Allen. Que los chicos no se vayan de Allen para tener un futuro”, enfatizó.

Costa se negó a hablar de especulaciones sobre el resultado del domingo. “No soy mujer de encuestas, soy mujer de mirar a los ojos. Me doy cuenta, por eso estoy feliz del recibimiento que tengo. Queda tiempo y mucho trabajo por delante. Para el que esté pensando enojado, indeciso, hay que recordarle quiénes somos y hacia dónde vamos”, remarcó. Por último, repudió el tono de algunos mensajes de campaña. “Es absolutamente aberrante, hay un sector que el sólo hecho de mi existencia les preocupa. Les molesta que trabaje para el pueblo, les molesta que sea yo. Son muchos agravios, calumnias. La violencia verbal es la madre de todas las violencias. De ahí a que ofrezcan como antes una bala para mi cabeza, no hay mucho camino”, sentenció.