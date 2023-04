TORTORIELLO PIDE UN VOTO RESPONSABLE: “SEGUIMOS EN UNA PROVINCIA QUEBRADA O CAMBIAMOS”

El candidato a Gobernador de Río Negro por Cambia Río Negro -Anibal Tortoriello – hizo un balance de la campaña y le habló a la ciudadanía, de cara a este domingo 16 de abril. El cipoleño cuestionó el presente de la provincia y criticó la gestión de gobierno de Juntos Somos Río Negro.

Tortoriello dijo en La Carretera que “los rionegrinos tenemos dos opciones: una la continuidad del actual gobierno provincial con su candidato que es el señor Weretilneck que lleva 11 años de gobierno y realmente la provincia está en el peor estado de su historia. Claramente ha sido un total fracaso. La otra opción es este cambio que representamos y que puedo asegurar que, así como mi figura, todos los cientos y miles que representamos esta alianza venimos a la política exclusivamente para servir y no para servirnos del erario público como tristemente vemos que pasa habitualmente. Y por esto es que afirmo que los rionegrinos definimos nuestro futuro“.

El candidato apuntó a la situación financiera de Río Negro “por los 300 millones de dólares del crédito Castello que desde que se sacó se sabía que no se iba a poder pagar y que nos llevará a los fondos usureros del mundo pagando una tasa del 8% anual, cuando los créditos normales del Banco Mundial y del BID tienen una tasa del 2%”. Tortoriello enfatizó que “nos encontramos en una provincia sin obras, que no puede ayudar a los productores de ningún tipo. Una provincia que no puede asegurar el agua potable, las cloacas ni el gas a miles de sus habitantes. Y una provincia que no puede pagar salarios dignos a sus trabajadores públicos que son los que cuidan la salud, los educadores que cuidan a nuestros hijos y los policías que son los que cuidan nuestra integridad y nuestros bienes. Ni siquiera pueden hoy mantener dignamente estos tres pilares que deberían ser normales y con la mejor calidad posible”.

El actual diputado nacional del PRO insistió en que “los rionegrinos decidimos cómo sigue nuestro futuro y la verdad que espero que tomemos conciencia y hagamos un voto responsable, analicemos quienes hoy se proponen. Lo importante es que cada rionegrino y rionegrina se asesore y se informe para hacer un voto responsable porque sin duda que de eso depende nuestro futuro”.

El cipoleño recordó además su gestión como intendente y marcó las diferencias de cómo se encuentra hoy. Aseguró que ahora “esta exactamente igual a como yo la recibí: una ciudad sin obras, sucia, una ciudad completamente abandonada”. Aseguró que los cipoleños apoyarán la candidatura de Valeria Lo Cacciatto “que es una vecina comprometida, que se animó a asumir este rol tan importante porque tiene condiciones de sobra, primero porque está en política para servir, segundo porque tiene una enorme capacidad de trabajo y tiene el antecedente social de haber trabajado por la ciudad durante toda su vida”.