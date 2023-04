CAOS BURGERS REPRESENTA A LA REGIÓN EN UN CONCURSO FEDERAL DE HAMBURGUESAS

La hamburguesería de Cipolletti participa del Burger Palusa, un certamen organizado por la cadena The Food Truck Store. Caos compite con la variedad Ghee Cheese Burger y ya superó la primera etapa de selección. Clasificó entre las mejores 16 hamburguesas y ahora necesita del voto de la gente para pasar a la final. En La Carretera, hablamos con Agustín Furlán, creador de Caos Burger.

“The Food Truck Store es un local de comida muy conocido, que impulsó la cultura estadounidense de hamburguesas. Hacía el festival BurgerPalusa y este año adaptó un formato traído de Estados Unidos, una competencia federal donde varias hamburgueserías nos postulamos a través de un video. De las 80 y pico, quedamos seleccionados 16. Somos la única del Alto Valle y de la Patagonia somos 3″, explicó Agustín. La próxima etapa está en manos de los seguidores de Instagram, que tendrán que votar a sus hamburguesas favoritas.

“Nosotros quedamos en la tanda de mañana viernes, la votación se hace en la cuenta de @thefoodtruckstore Por lo que ví, los postulantes hicieron hamburguesas de su menú diario, que no salen mucho de lo convencional. Nosotros tratamos de hacer un homenaje, con una vuelta de rosca a una hamburguesería de Wisconsin. Es característica porque tiene una untada enorme de manteca, le ponen una cucharada grande de manteca. Nosotros hicimos un Ghee, que es como una manteca clarificada, y le agregamos la reducción del sweet bacon“, argumentó Agustin, buscando más votos de los usuarios.

Agustín cuenta con un local físico en la calle Belgrano de Cipolletti. Invitó a conocer los sabores de Caos, que también propone una filosofía culinaria. “Tratamos de que el desorden sea nuestro propio orden. No buscamos una hamburguesa estructurada, prolija, con maquillaje. La vendemos como sale, es hacer hincapié en la realidad, no queremos venderte fotos de algo que no es”, reconoció. “Buscamos vender una experiencia, que lo disfrutes, que sea buena, que te transmita algo”, agregó. Si pasan a la final del concurso, Agustín deberá viajar a cocinar a Buenos Aires para que la gente pruebe y vote sus sabores.