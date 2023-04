LORENA MANSILLA: UNA CANDIDATA PARA LUCHAR CONTRA EL CLIENTELISMO POLÍTICO

En la telaraña electoral que presenta Villa Regina para las próximas elecciones locales, una de las listas está encabezada por Lorena Mansilla acompañando al peronista Gustavo Casas que se presenta como candidato a gobernador por Unidad Para La Victoria.

La Licenciada en Servicios Sociales fundamentó en La Carretera los motivos por los cuales aceptó esta candidatura. Reconoció que “todos y todas sabemos que el oficialismo se maneja con un importante aparato social y en estos momentos está más que nunca presente el clientelismo político. Como trabajadora social veo adonde trabajo yo que no tenemos ningún tipo de recursos, pero sabemos adónde van esos recursos: a conseguir votos.” Además, Mansilla expresó que espera “que la gente reciba lo que le otorgan a cambio del voto, pero el día que vayan a votar lo hagan con una conciencia crítica porque tenemos que cambiar esta manera de hacer política. Les pido que voten a conciencia, por un plan, por un proyecto que es en lo que hemos estado trabajando en todo este tiempo, No en discursos vacíos sino en propuestas concretas y realizables porque nos interesa el bien común, el bien colectivo”.

Lorena Mansilla dijo “que se nota demasiado en Villa Regina el manejo del clientelismo político. Es la primera vez que me presento como candidata a intendenta de Villa Regina, soy la primera candidata mujer joven de esta ciudad y acepté la candidatura porque quiero cambiar esta forma de hacer política y cambiar el sistema político del asistencialismo”. Por otro lado, remarcó que “lo primero que hace la gente cuando se contacta es pedirte un recurso, entonces le tengo que explicar que, como trabajadora social, no puedo cometer esa falta de ética y hacer clientelismo político. Yo lo diferencio de lo que es el asistencialismo, porque es otra cosa. Considero que es una falta de respeto para quienes hemos estudiado para hacer evaluaciones económicas y luego entregar un recurso. Pienso que necesitamos revalorizar y jerarquizar lo que es el trabajo social”. Luego aclaró que “sé que suena un poco utópico lo que planteo porque están muy arraigadas estas prácticas de hacer política partidaria, pero no pierdo las esperanzas de modificar algunas cuestiones”.

Sobre la situación de La Perla del Valle, Lorena denunció que lamentablemente faltan muchas cosas. “Regina está sin cloacas en muchos barrios, hay obras que se anunciaron y no están ejecutadas de asfalto, cordón cuneta, los servicios son deficientes porque la ciudad creció mucho pero no se han hecho las obras necesarias. No existe la mantención de las calles, nunca hubo un diseño para el crecimiento urbanístico, tampoco se ve trabajo de cuidado y mantenimiento de las plazas. Hoy tenemos una Villa Regina que está desordenada, sucia, deteriorada y precaria en todos los aspectos”.