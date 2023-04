EL TURISMO PISTA DEL VALLE ENCARA SU ESTRENO EN ROCA

Está todo listo para la esperada presentación en sociedad del Turismo Pista del Valle (TPV), que el domingo cumplira la primera fecha del certamen en el autódromo de Roca. Participarán las tres clases, lideradas por la ex Monomarca Gol, que promete reunir a una interesante cantidad de participantes, y el Gran Turismo Regional (GTR 11). Estara en juego el premio Supercongelados del Sur, en lo que se espera un gran espectáculo.

Después de trabajar desde hace mucho tiempo en el proyecto que agrupó a varias categorías que tiene el automovilismo regional, el TPV se presentará por primera vez con sus clases 3, que es la ex Monomarca Gol, con la presencia de sus principales figuras y nueva motorización, lo que se convertirá en un gran desafío; la 2, que reemplazará al Turismo Fiat Patagónico 1.4, y la 1, la ex histórica Monomarca Fiat 1100.

El estreno se programó en principio para marzo último, aunque se tuvo que postergar porque muchos pilotos y equipos no terminaban de armar sus autos, más que nada por la demora en la entrega de elementos. El viernes se realizará una prueba comunitaria para todas las categorías, que serán muy importantes, porque el sábado la actividad será más apretada, con entrenamientos y clasificaciones. El domingo, las series y finales.

En la Clase 3 se destaca la presencia del campeón Luciano Farroni, Darío Delvas, Guillermo Quinteros, Mauro Bender, Guillermo Fantini, Alejandro López, Isidro Fernández, Enrique Kreitz, Omar Gutiérrez, Sebastián Fernández, Fernando Lucero, Joaquín Maizon, Juan S. Masip, Manuel Morón, Guillermo Tierno, Facundo Mena y Franco Otarola, más el binomio integrado por Lucho García y Lucas Salinas.

No hay muchas precisiones acerca de los protagonistas que tendrá la Clase 2, debido a que varios de los participantes estuvieron en el comienzo de otro certamen y no están confirmados. En la 1 se descuenta la presencia de las principales figuras de la ex Monomarca Fiat 1100, que se destacó en los últimos tiempos por lo atractivo de sus espectáculos. El formato de entrenamiento, clasificación, serie y final será igual para todas las categorías.