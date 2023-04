ELECCIONES 2023: ROMÁN DESATÓ LA ALEGRÍA RADICAL EN ALLEN

Anoche, el comité radical y bunker de campaña se vistieron de fiesta. A pesar de la demora de los datos oficiales, el trabajo de los fiscales daba cuenta de la buena elección de Marcelo Román. El actual concejal superaba a Sabina Costa de Juntos Somos Río Negro y a la actual intendente, Liliana Martín, que compulsó por Nos Une Río Negro. Esta mañana, con el 88% de las mesas escrutadas, Román aparece con el 35% de los votos. Costa aparece en segundo lugar con el 29%. El radicalismo local celebró la victoria con mucho entusiasmo. La UCR no gobernaba en Allen desde el 2011, cuando terminó su gestión el contador Graciano Bracalente.

“Todavía no caigo, estoy viviendo un sueño“, dijo Román en el festejo del local de campaña. Familiares y militantes se reunieron en la Av. Roca para celebrar el resultado municipal. Hubo caravana de vehículos y la gente colmó la avenida, cortando el tránsito en la arteria central de Allen. “Todavía lo estoy procesando, me da miedo ver tanta gente acá. La única palabra que me sale es gratitud. Gracias a mi gente, a mi familia, a mi equipo”, expresó el actual concejal de la UCR. Desde diciembre tendrá la responsabilidad de asumir en el poder ejecutivo local.

Anoche, la intendente Liliana Martín reconoció la derrota a través de sus redes sociales. “Felicitaciones a Marcelo Roman, será el nuevo Intendente municipal a partir del 10 de diciembre. Agradezco a cada persona que nos apoyó, a cada fiscal, a todos los miembros de la lista, y a cada vecino que nos votó. Nos quedan ocho meses de mucho trabajo que cumpliremos con el mayor compromiso. Gracias a todos”, remarcó la actual mandataria de Allen.