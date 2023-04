AMATI PLANTEÓ CONTROLAR LOTEOS Y MEJORAR LA SEGURIDAD EN ORO

Gustavo Amati, el intendente electo de Fernández Oro, habló con AM740 La Carretera para explicar sus planes para la ciudad en los próximos años. El objetivo principal de su gestión será continuar con la impronta de Mariano Lavin, enfocándose en obras y gestiones para el crecimiento de la ciudad según explicó. Además, agregó que buscará fomentar el crecimiento del parque industrial y llevar servicios a los sectores nuevos.

En el tema de seguridad, Amati aseguró que ya está avanzada la posibilidad de la creación de una nueva subcomisaría. El compromiso con el gobernador electo Alberto Weretilneck ya está sellado, y se habló de aportar más al sistema de monitoreo y profesionalizarlo con personal calificado.

En cuanto a la composición del Concejo Deliberante, Amati señaló que cree que se podrá trabajar muy bien con los concejales entrantes, ya que los conoce y confía en que podrán dialogar juntos. El CD quedó compuesto por dos concejales propios, uno del Frente de Oro y uno de Primero Río Negro.

Finalmente, en cuanto al tema de los loteos en la ciudad, el intendente electo explicó que se ha regularizado desde hace algunos años. Dijo que “hoy rige un código que permite no tocar la zona rural para planificar reconversiones y futuros estímulos a los productores. Además, nadie puede desarrollar loteos si no cumple con todas las condiciones necesarias”. Amati señaló que “el municipio no permitirá que se hagan desarrollos incorrectos y que después tengamos que arreglar nosotros. De hecho hay un desarrollador que está impedido de seguir loteando hasta que se ponga al día con lo que ya comenzó”.