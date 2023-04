LUCIANO DELGADO PROPONE MESAS DE DIÁLOGO Y ACCIÓN

El actual titular de la delegación de ANSES en General Roca, Luciano Delgado, es uno de los 5 dirigentes que ingresarán en la Legislatura rionegrina impulsados por “Vamos con Todos”, uno de los reductos peronistas que se formaron luego del acuerdo que el oficialismo partidario liderado por Martín Doñate hiciera con el Senador y ahora gobernador electo Alberto Weretilneck.

El allense reconoció en La Carretera que “a nosotros nos fue mucho mejor de lo que esperábamos, porque arrancamos sin partido, menos 10, con parte del peronismo que se vendió a Weretilneck y tuvimos que ir sin el sello, sin nuestra bandera. Entonces tuvimos que remontar una elección donde teníamos todo perdido y sin embargo pudimos mantener los dos legisladores que teníamos el circuito Alto Valle Centro.” Además, indicó que “podemos decir que recuperamos muchas Intendencias, Comisiones de Fomento con 30 años de gobierno radical y de JSRN, porque eran los mismos radicales transformados en Juntos. Ganamos Mencué después de 30 años. Son localidades muy complicadas porque cuando más chica es una población, más poder ejerce un intendente o un comisionado.”

Delgado puso en valor la relación que construyó con los vecinos, desde ANSES. “Estoy muy contento por el trabajo que hicimos, esto de enseñarle a la gente de que al entrar al cuarto oscuro, nadie los ve ni le va a sacar un derecho. Durante toda la campaña se vio a las camionetas de Desarrollo repartiendo colchones y todo lo demás, ocurrió también en Roca con la elección de María Emilia (Soria), pero la gente ya aprendió a que por más que le den, adentro del cuarto oscuro elige a conciencia”.

Luciano Delgado anticipó un accionar muy localista en su participación legislativa. Sostuvo que “no vamos a claudicar en nuestros reclamos, vamos a ser legisladores que construyan en beneficio de la gente. Yo lo dije en campaña y lo voy a mantener a rajatabla, el gas primero para los rionegrinos y después para el resto del país, así me tenga que pelear con el gobierno nacional que es de mi partido. Allen tiene que ser un polo industrial. El gobernador electo que se quiere llevar todo para Cipolletti, como llevó la oficina de OLDELVAL para su ciudad, todas las regalías de esa empresa van para Cipolletti y no para Allen. Le voy a pedir además al gobierno nacional que se instale en Allen una oficina de YPF”.

La Legislatura de Río Negro tendrá, a partir del 10 de diciembre, una composición que obligará a buscar acuerdos y alianzas permanentemente. Luciano Delgado manifestó que “no estoy de acuerdo con que me tengo que oponer porque un proyecto lo presente Weretilneck. Si es algo bueno lo tengo que apoyar. Un ejemplo es la Ruta 22, tenemos que ir en bloque todos juntos a reclamar. En este y en muchos temas tenemos que hacer una mesa de diálogo y acción, porque muchas veces hacemos mesas en las que el diálogo se pierde y no se acciona”.