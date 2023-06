MANU URCERA QUIERE AGRANDAR SU HISTORIA EN EL TURISMO NACIONAL

José M. Urcera se ilusiona con agrandar su historia en la Clase 3 del Turismo Nacional, categoría que lo tiene como flamante líder de su certamen después de la contundente victoria que consiguió en la sexta fecha que se realizó en el autódromo de Posadas, donde cumplió con su objetivo de volver a festejar un triunfo después de mucho tiempo en la competitiva categoría, que le permitió cumplir con el reglamento y soñar con conseguir un nuevo título después de los dos logrados en fila.

Está claro que todavía falta mucho y que el polémico sistema de lastre que tiene el TN condiciona mucho a los principales protagonistas, por caso Urcera, aunque no hay dudas que tiene posibilidades de pelear por el título, porque para eso asumió el desafío de sumarse a un equipo que prioriza el trabajo como le gusta al campeón del TC, que hasta el momento le entregó un auto muy competitivo para estar entre los referentes desde el mismo comienzo del certamen.

El pasado certamen no fue el mejor de Manu Urcera desde que desembarcó en el TN. Por eso, se desvinculó del Larrauri Racing después de los títulos que logró en 2019 y 2020. Apostó por un nuevo equipo como el CGV Team con el que no pudo recuperar el protagonismo y eso fue decisivo para que decidiera no estar en la última fecha y buscará un nuevo rumbo luego de participar en apenas cuatro pruebas. Eligió al Saturni Racing, que el aó anterior logró dos victorias con Matías Muñoz Marchesi y Alfonso Domenech.

El nuevo equipo respondió, con Gabriel Rodríguez en la asistencia técnica; Bruno Santoro, en los frenos; Carlos Caunedo, responsable técnico del Maquin Part Racing; Javier Moreiro, responsable del auto, y la familia Riva en los motores. Todos dirigidos por Iván Saturni, responsable de darle a Manu Urcera un Ford Focus muy competitivo, con el que en cinco de las finales estuvo entre losseis mejores de la final, clasificó cuatro veces entre los tres más destacadas, una de esas con la pole, y ganó dos series.

A pesar de que cargó lastre hasta la quinta fecha, su peor resultado lo tuvo en Comodoro Rivadavia, se mantuvo entre los mejores del certamen y después de su tremenda victoria en Posadas se convirtió en el nuevo líder. Con el respaldo de un equipo súper profesional, Urcera se ilusiona con pelear el título, que Ford no consigue desde el 2016 con Emanuel Moriatis. Hay más, es el único bicampeón de la división principal en fila en los últimos 28 años y puede lograr otro récord, como ser tricampeón desde que en 1983 se creó la categoría, una de las más importantes del automovilismo en Argentina.