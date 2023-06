CÁNCER DE RIÑÓN: ASINTOMÁTICO Y SILENCIOSO

Río Negro, 21 de junio de 2023.

El Cáncer Renal no ocupa un lugar preponderante entre los que más difusión tienen en cuanto a la necesidad de activar la prevención y detección temprana. Sin embargo está entre los primeros 5 que padecen los hombres mayores de 60 años. El médico oncólogo Rubén Kowalyszyn brindó algunas recomendaciones en La Carretera.

El doctor resaltó la necesidad de informar sobre esta patología y señaló que se está desarrollando la campaña “Hablemos de Cáncer Renal”, una iniciativa para concientizar sobre la prevención y su detección temprana. “Evidentemente el cáncer de riñón no está dentro de los que habitualmente tienen programas de estímulo o de aprendizaje de detección temprana como muchos otros, es por lo que a veces queda como relegado. Si bien no es uno de los más frecuentes, su incidencia está aumentando en los últimos años relacionado con algunos factores de riesgo. Para esto influyen el envejecimiento de la población, el aumento de la obesidad y la hipertensión. Ante eso surge la necesidad de concientizar porque además no tenemos mecanismos de prevención primaria ni secundaria”, expresó.

El profesional destacó que “en general este tumor no da síntomas y cuando los da es porque está muy avanzado, puede estar ya con metástasis. Los síntomas característicos son orinar con sangre, dolor en el flanco, dolor en la panza, anemia, cansancio o pérdida de peso, pero cuando esto se detecta ya ha pasado un tiempo importante. Suele aparecer cuando el paciente consulta por otra causa, entonces se hace una ecografía y encontramos el tumor como un hallazgo. Son tumores pequeños o que están empezando a desarrollarse. El problema está cuando los síntomas ya están establecidos porque el tumor está muy avanzado”.

Las particularidades de este tipo de cáncer hacen que se profundice la prevención. “Se recomienda a la población que en caso de hipertensión, sobrepeso o adicción al tabaco, cuando se realiza un chequeo anual le soliciten al médico que haga una ecografía general de la panza. En caso de que alguna vez haya hecho un solo episodio de orinar con sangre, aunque después nunca más le haya ocurrido, también recomendamos hacerse una ecografía porque todavía no hay un método validado de detección generalizado”, argumentó.

Por último, el oncólogo informó que “es más frecuente en hombres que en mujeres y su incidencia aumenta a partir de los 50 años, pero tiene un pico de crecimiento entre los 60 y 70 años. El típico paciente con un tumor renal es un hombre de entre 50 y 70 años, con antecedentes de haber tenido presión alta y con un poco de sobrepeso. Otro aspecto a tener en cuenta son los antecedentes familiares, hay un grupo de tumores renales que son con síndrome genético”.