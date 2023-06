CIPOLLETTI JUGARÁ EL SÁBADO EN VIEDMA POR EL FEDERAL A

Cipolletti regresó a los entrenamientos después de la ajustada pero valiosa victoria frente a Germinal (Rawson) en la Visera, que sirvió y mucho para avanzar en la zona 1 del Federal A. El estreno del entrenador Darío Bonjour sirvió para volver a festejar, aunque por poco tiempo. El albinegro empezó a preparar su próximo partido que será el sábado como visitante en Viedma y frente a Sol de Mayo, uno de los rivales directos en la pelea por del descenso, pero que sueña con cambiar la historia.

Si bien todavía no se cerró la segunda de las rondas que tiene el Federal A, no hay dudas que el partido que jugarán en Viedma los dos equipos rionegrinos tendrá una gran importancia, porque tanto Sol de Mayo, que empató en su última presentación, como Cipolletti, volvió a la victoria, lo que no es poca cosa, están obligados a sumar mucho si quieren mantener posibilidades de clasificar para la próxima instancia del certamen y dejar lo más lejos posible el descenso, porque no están lejos del último.

El esperado partido del sábado por la decimoséptima fecha se jugará en Viedma desde las 15. Será el primero de los exámenes que afrontará Cipolletti en pocos días, porque después volverá a presentarse como local en dos oportunidades. Primero, en el cierre de la segunda ronda del certamen, se medirá con Olimpo (Bahía Blanca), que es el líder del grupo y uno de los principales candidatos a pelear por el título. En el capítulo 18 el albinegro recibirá en la Visera a Círculo Deportivo Nicanor Otamendi.

En relación con el esperado partido con Sol de Mayo, en el que el albinegro buscará revancha de la derrota sufrida como local por 1 a 0 en la primera rueda del certamen, el entrenador Bonjour podrá contar con tres jugadores que fueron titulares con el técnico anterior. Dos son defensores, como Elvis Hernández y Leandro Wagner, quienes cumplieron la sanción de una fecha de suspensión por llegar al límite de tarjetas amarillas. El restante es el capitán Maximiliano Amarfil, nada menos, expulsado en la derrota con Santamarina (Tandil), aunque le quedaron cuatro amonestaciones por lo que jugará condicionado en Viedma si quiere estar frente a Olimpo.

Wagner fue reemplazado en el debut de Bonjour, que fue con victoria frente a Germinal, por Alejo Tabares y tanto el eterno Manuel Berra, como Ezequiel Rodríguez y Damián Jara estuvieron en sus lugares de la defensa. Alex Díaz jugó por Amarfil en la zona media junto a Lucas Arguello, uno de los refuerzos. La decisión final la tendrá el entrenador, quien busca encontrar el equipo que le permita a Cipolletti ser protagonista de la parte más importante del Federal A, porque el albinegro tiene como prioridad eludir el descenso, pero todavía sueña con pelear por la clasificación a la próxima ronda del certamen.

Foto gentileza Sitio Albinegro