ROCA TENDRÁ LA LÍNEA 137 PARA PREVENIR EL ACOSO CONTRA INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS

Río Negro, 21 de junio 2023

Este jueves a las 15 hs. se realizará en General Roca la presentación de la Línea 137 como recurso de prevención de violencias y promoción de derechos para las infancias y adolescencias. El programa “Las Víctimas Contra las Violencias”. Este programa se articula con el programa “Centros de Acceso a la Justicia (CAJ)”, para brindar un servicio integral a la comunidad las 24hs todos los días del año, a través de la LÍNEA NACIONAL 137 (específico en la atención en delitos de grooming, explotación sexual y pornografía infantil) compatible con la LINEA 102.

Rita Rodríguez, vicepresidenta del CoNyA (Consejo Local de Derechos de Niñeces y Adolescencias) expresó en diálogo con La Carretera que “se puede llamar cuando hay delitos como el grooming. Esta línea atiende a víctimas de violencia. Le puede venir bien a cualquier persona porque es una línea de acceso a la justicia. Lo que tiene de particular es que está vinculada a delitos de grooming, para padres, docentes, con trata o pornografía infantil”.

Consultada sobre si niños, niñas y adolescentes acuden a estos medios en casos de acoso digital, Rodríguez reconoció que no tienen datos estadísticos, pero destacó que “tenemos un paneo. Los pibes no llaman. Usan más el whatsapp. Hay que hablar con nuestros adolescentes, porque por ahí en nuestra casa no pasa, pero en la casa de un amiguito sí. Por último, aclaró que “nosotros no hacemos atención directa. Monitoreamos que el sistema funcione correctamente. El que pueda usar la línea ya sabe que puede hacerlo“.