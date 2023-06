PARA ACIPAN, NO DEBE UTILIZARSE EL FONDO CÍCLICO PARA PAGAR LAS DEUDAS DEL INSTITUTO

Neuquen, 22 de junio de 2023.-

El recurrente endeudamiento del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) hizo, una vez más, que el déficit que provoca la caja jubilatoria pusiera en riesgo la continuidad de las prestaciones que brinda. Ante esta situación la legislatura neuquina aprobó el uso de los recursos del Fondo Anticíclico, creado a partir de lo que genera la producción hidrocarburífera. La entidad que representa a los empresarios neuquinos expresó su disconformidad por el uso de ese dinero puesto que no responde a los objetivos de su creación.

El presidente de la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines (ACIPAN) – Daniel González – dijo a La Carretera que “utilizamos la palabra alertar porque nosotros somos respetuosos de los mecanismos institucionales y la Legislatura ha aprobado esto. Pero alertamos porque la realidad es que hay que tener en cuenta que es un fondo que ha sido creado para que ese dinero que proviene de recursos no renovables sea destinado a un fondo anticíclico y claramente la ley establece que no debía utilizarse en otro destino que no fuese en una situación de desastre o en una emergencia sanitaria. También establece que deben utilizarse para la reconversión productiva. Nada de esto se ha cumplido y ya se le metió mano para el gasto corriente, para paliar un déficit y atender deuda del gobierno provincial. Entonces nosotros entendemos que es una cuestión de los recursos públicos y es nuestro deber al menos alertar, hacer conocer nuestra opinión al respecto”.

El titular de la entidad empresarial neuquina expresó además que “nosotros nos manifestamos en función y en defensa de nuestros descendientes, hijos y nietos. Estas son decisiones que uno no puede tomar en forma temporal. Tendría que haberse respetado lo que establecía la ley, no puede ser que a los dos años nos demos vuelta. Como poder no podemos hacer nada, ya es ley, pero seríamos cómplices si no manifestáramos nuestra disconformidad”.

El dirigente recordó la Constitución Neuquina y expresó que “los constituyentes fueron muy sabios cuando en 1958 establecieron claramente que los recursos provenientes de los hidrocarburos no debían destinarse al gasto corriente sino a proyectos productivos y de infraestructura de la provincia, lamentablemente nunca se cumplió y ahora como segunda etapa viene esto”.