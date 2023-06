PROPONEN QUE NEUQUÉN TENGA UNA APP DE TAXIS

Neuquén, 23 de junio 2023

La concejal y presidente del bloque del Pro, Denisse Stillger presentó un proyecto en el Concejo Deliberante de Neuquén para la creación de una plataforma móvil universal a través de una aplicación de celulares que abarque a todos los taxis de la ciudad. De aprobarse e implementarse la idea, se podría solicitar, pagar y reservar taxis dentro del radio de la ciudad.

Entrevistada por La Carretera, la concejal Denisse Stillger explicó que “sería bueno empezar a implementar en Neuquén una aplicación que englobe a todos los taxistas, unificarla en una sola con 3 ejes: modernización, transparencia y seguridad. Modernización o eficiencia en cuanto a que el taxista no tenga que estar dando vueltas para captar clientes, sino que haga viajes puntuales pedidos a través de la app. La transparencia implica que el taxista, a través de la app, pueda saber a qué persona está llevando, como así también que el pasajero pueda tener los datos del conductor, del vehículo, de la licencia, saber quién me está llevando”.

Consultada por la competencia entre empresas para lograr captar más pasajeros, Stillger indicó que “cada móvil tiene una base, entonces en cada zona van a estar los taxis que se manejan en ese radio. Si bien hay zonas de más movimiento como el centro o el casino, los primeros que aparecen son lo que están geolocalizados en esa zona”.

En caso de aprobarse el proyecto e implementarse la aplicación, como ya se hace para el servicio de colectivos urbanos, esta no tendría un costo para las empresas ni para los taxistas. Según explicó la concejal “el costo de la aplicación y puesta en marcha lo absorbería el municipio”.

LA POLÉMICA POR UBER

El proyecto surge en medio de la polémica por la llegada de UBER a Neuquén Capital y el profundo rechazo del municipio a aceptar el transporte gestionado desde la app. El municipio advirtió que no son legales y reiteró que la compañía UBER no desembarcará en la ciudad porque no cuenta con la habilitación correspondiente ni seguro que resguarde al pasajero en caso de accidente. El poder ejecutivo aclaró que la presencia de UBER y su funcionamiento está terminantemente prohibida y aplicará multas de hasta $250 mil a los conductores que la usen.

Img: Gentileza LM Neuquén