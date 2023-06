COSEANI GANÓ SU CATEGORÍA EN EL SUPERBIKE ARGENTINO

Luciano Coseani volvió con todo al Superbike Argentino y lo hizo con una valiosa victoria en la competitiva categoría Súper Sport 300 cc. Evo en la segunda fecha del certamen que se disputó ayer en el autódromo de San Nicolás, donde Marco Solorza terminó como escolta en la división elite y su hermano Juan quedó cuarto, después de tener que recuperarse de un error en el comienzo de la prueba, aunque ambos se mantienen en la pelea por conseguir un nuevo título.

Coseani se despachó con un gran trabajo en su competitiva categoría, que le permitió terminar en el segundo lugar que después de la técnica final se convirtió en victoria porque quedó afuera Eric Ferrer. Fue una gran conquista la que consiguió el experimentado piloto regional en el regreso a la actividad del certamen, por lo que seguro este triunfo lo motivará para redoblar esfuerzos y poder seguir siendo parte del Superbike Argentino porque se prendió bien adelante y se ilusiona con el título.

Después de la exclusión que sufrió Ferrer en la técnica por un tema menor en su moto, pero sin estar en reglamento, la victoria quedó para Coseani, quien hacía mucho que no festejaba y más en el Superbike Argentino en una de las categorías más competitivas. Fue escoltado por Ariel Gómez y Santiago Conti. En la división SS 300 cc. Logró el triunfo Emiliano Lancioni, una de las principales figuras y firme candidato al título porque sacó más ventaja al frente del certamen.

En la elite del Superbike Argentino se lució Sebastián Salom, quien demostró que su buen trabajo en el estreno del certamen no fue casualidad. En esta segunda fecha, en el cierre de la prueba en una gran maniobra superó al campeón Luciano Ribodino y Marco Solorza para quedarse con el triunfo y dejar en claro que peleará por el título hasta la última fecha. No le fue como esperaba a Juan Solorza, quien se fue afuera en el comienzo, recuperó pero no le alcanzó.

Ribodino se mantuvo adelante en el certamen, con una victoria y un tercer lugar. Marco Solorza fue otro de los que sumó bien, porque terminó segundo en el circuito de San Nicolás, y se convirtió en el nuevo escolta. Quedó tercero Juan Solorza y cuarto Salom, por lo que quedó quinto Emanuel Aguilar, muy complicado en esta prueba. Si no hay cambios, la tercera fecha del Superbike Argentino se cumplirá el 27 de agosto en Resistencia, la cuarta en octubre en La Rioja y la quinta en diciembre en Buenos Aires.