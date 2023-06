DOS BARRIOS DE ALLEN ELIGIERON SUS COMISIONES VECINALES

Allen, 26 de junio de 2023.-

Este domingo se realizó la jornada de elecciones barriales en Allen. Se votó en el Jardín 58 a pesar del mal clima que reinaba en la región. Los vecinos participaron de esta instancia para contar con comisiones propias que gestionen y trabajen junto al municipio. En La Carretera, la Directora de Juntas Vecinales – Valeria Sosa – valoró el proceso de normalización de las comisiones barriales.

“Se acercaron las personas de ambos barrios, pasado el mediodía cuando calmó un poco la lluvia. Se pudo llevar a cabo y es lo importante. Ambas listas fueron listas únicas. Ahora tenemos que redactar actas y la ordenanza con el reconocimiento oficial”, explicó Sosa. “Decidimos hacer el acto con listas únicas para legitimizar ambas listas ante los barrios. Muchos vecinos no supieron del llamado o que se estaban conformando, es una forma de darlas a conocer”, agregó la funcionaria.

“La mayoría supo de la votación porque tienen grupos de WhatsApp y se fueron avisando entre ellos, se les avisó. El tema es que hay gente que se interesa y participa y gente que no participa”, dijo Sosa. Además, la directora reconoció que las listas cuentan con mayoría de mujeres. Valoró las ganas y la intención de trabajar por su propio barrio. “Los que fueron a votar, salieron un domingo… lloviendo, que la mayoría se queda en su casa. Pero fueron a votar al Jardín”, indicó. Algunos no lograron votar por no tener actualizado el cambio de domicilio, un requisito fundamental para ser parte de la elección barrial.

Sosa destacó que hace 12 años no se hacían elecciones de comisiones vecinales. “Es volver a empezar con una actividad sumamente necesaria, para los vecinos y para el gobierno municipal. Ellos tienen una duración de 3 años así que van a poder trabajar con la gestión entrante durante casi la totalidad de su gestión”, sentenció. Las comisiones electas son las siguientes:

Junta Vecinal Bº 11 de Noviembre: La presidente electa es Claudia Alejandra Mansilla. Como secretaria está Valeria Milla, la tesorera será Miriam Coloma. Completan la lista los vocales Romina González, Johana Martínez, Ana Chavol Toledo y Juan Parra.

Junta Vecinal Bº 56 Viviendas: Como presidente quedó Silvana Jofré. La secretaria será María Nieves Morales y la tesorera, Gisela Canihuan. Como vocales estarán Elisa Cau, Zulma Quiñehual, Yamila Verdugo y Marcelo Campillo.