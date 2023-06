RIVERO CONFIRMÓ QUE EL ESPACIO “PRIMERO RÍO NEGRO” NO TIENE CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES

A pocas horas del cierre de listas de candidatos para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Ariel Rivero, intendente de Campo Grande y principal referente del espacio de Javier Milei en Río Negro, hizo su análisis del mapa político a nivel nacional.

En una primera apreciación, indicó que “por ahí uno se sorprende porque hay candidaturas que no se esperaban. Pero lo importante es que hay un proceso eleccionario en marcha, que son las PASO, donde la gente va a poder elegir los candidatos de cada uno de los espacios para encaminarse a una elección que se va a hacer en octubre, para poder votar los nuevos destinatarios que van a poder comandar los destinos de la Argentina”.

Rivero se mostró sorprendido por la decisión de designar al actual Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, como candidato a presidente de “Unión por la Patria”. Reconoció que “me sorprenden los arreglos de último momento, me sorprende también estos candidatos que por ahí fueron y no fueron parte del gobierno anterior, y son parte ahora, candidatos que estuvieron distanciados y ahora son parte del partido. Pero bueno, es parte de la política”.

Finalmente Ariel Rivero confirmó que su partido no tendrá representación en el Congreso para el próximo período legislativo. Explicó que “nosotros no tuvimos participación. El partido Primero Río Negro es un partido distinto asique no lleva candidato a diputado. El partido que alineó a la figura de Milei es el partido FE. El partido Primero Río Negro no tiene candidatos a diputados nacionales, pero si a intendentes para las localidades que tienen elecciones de acá a octubre”.

Río Negro, 26 de junio 2023

