CIPOLLETTI LOGRÓ UNA VALIOSA VICTORIA FRENTE AL LÍDER OLIMPO

Cipolletti alcanzó esta noche una de las victorias más importantes de los últimos tiempos al vencer como local a Olimpo (Bahía Blanca), en uno de los partidos que cerró la segunda ronda de la zona 1 del Federal A y volvió a ilusionar a los aficionados. El goleador Favio Cabral le dio el triunfo al albinegro frente al líder del certamen, que terminó con dos jugadores menos porque fueron expulsados. El otro que se impuso fue Sol de Mayo (Viedma), prolongando su buen momento.

Cipolletti y Olimpo protagonizaron uno de los clásicos con mucha historia en el certamen, por lo que la victoria del equipo albinegro adquiere mucha más importancia, tanto por la calidad de su rival como por el valor de la conquista que le permite mantenerse en la pelea por clasificar para los octavos de final, algo que parecía como una misión imposible hasta haace muy poco y que se puede concretar, si mantiene el rendimiento mostrado frente a uno de los candidatos.

La primera parte del partido no fue buena, por más que Olimpo asumió la iniciativa, aunque no pudo progresar en la ofensiva ante un equipo que contó con los regresos de Ezequiel Rodríguez, Luis Dezi y José Michelena, aunque estuvieron ausentes por suspensiones Maxi Amarfil y Alex Díaz. Los dirigidos por Darío Bonjour apostaron a las pelotas paradas, pero no lograron inquietar al experimentado arquero Nereo Champagne, una de las figuras de los bahienses.

Todo cambió en el complemento, el juego fue de ida y vuelta, por lo que los dos peligros tuvieron situaciones para convertir hasta que a los 18 minutos se registró la jugada que inició Lucas Arguello, siguió el experimentado Manuel Berra y Elvis Hernández estuvo cerca de convertir, pero el arquero evitó la caída. La tomó el goleador Cabral, quien definió y le dio el tanto al albinegro que terminó siendo el de la tan esperada como valiosa victoria frente al líder.

En los restantes partidos de la última fecha de la segunda ronda del la zona 1 del Federal A, el representativo de Sol de Mayo en calidad de visitante se quedó con una valiosa victoria frente a Germinal, en Rawson, al que superó por 1 a 0 con un tanto de José Vivanco, prolongando el buen momento; Villa Mitre (Bahía Blanca) y Sansinena (General Cerri), igualaron 0 a 0, y Santamarina (Tandil) dio cuenta de Círculo Deportivo Nicanor Otamendi, por 2 a 1, y lo dejó en una situación complicada porque está último y es el principal candidato para perder la categoría.

Foto gentileza Sitio Albinegro