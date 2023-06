LANDRISCINI BUSCA RENOVAR SU BANCA COMO DIPUTADA NACIONAL POR “UNIÓN POR LA PATRIA”

La diputada nacional por el Frente de Todos, Graciela Landriscini, busca revalidar su banca en el Congreso Nacional, ya que integra en segundo lugar la lista de candidatos a diputados nacionales de la alianza “Unión por la Patria”, por debajo de Martín Soria, actual Ministro de Justicia de la Nación.

En diálogo con la Carretera, expresó que “no es una decisión personal sino que es una propuesta política que me ha hecho el propio sector del partido justicialista y ha sido aceptado de como un acuerdo por las fuerzas que integran Unión por la Patria en Río Negro.

Consultada por la conformación del espacio en Río Negro, Landriscini consideró que fue la pandemia lo que dificultó las relaciones dentro del peronismo. Sostuvo que “no permitía a ninguno de los partidos, a ninguna de las fuerzas, hacer reuniones presenciales, verse las caras, debatir en un congreso partidario, ni siquiera hacerlo cara a cara.Esto también afectó las relaciones humanas, la toma de posesiones. Yo al último congreso partidario que fui, fue en 2019. A partir de ahí tampoco fue convocado por el Ministro de Justicia Martín Soria, que era el presidente del Consejo”.

Sin embargo, la diputada reconoció que hubo diferencias internas vinculadas, sobre todo, al denominado “Gran Acuerdo Rionegrino” impulsado por Alberto Weretilneck: “hubo dieferencia de posiciones, no lo voy a negar, un sector opinó de determinada manera, sobre todo respecto a acordar o no acompañar a Juntos Somos Río Negro en las elecciones del 16 de abril, y otro sector, más aineado con quedar dentro del Partido Justicialista, buscó otros socios para enfrentar esta opción, y esa opción se votó en el Congreso. Es cierto, fue por zoom. Es criticable, porque ya no estábamos en pandemia, pero tampoco reunimos el Congreso partidario y la justicia vino reclamando la normalización”.

Finalmente, la diputada reconoció que a pesar de los conflictos internos del PJ rionegrino, la situacion nacional “es lo suficientemente grave como para que reine la madurez de buscar acuerdos estratégicos para poder retener el gobierno nacional”.

Río Negro, 28 de junio 2023