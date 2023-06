“SE JUNTARON TODOS CONTRA RIOSECO”

El candidato, ex intendente de Cutral Co además de actual integrante de Parlasur Ramón Rioseco, compartió conceptos durante una entrevista con AM740 sobre lo que se viene el 23 de julio. En sus declaraciones, destacó la importancia de proteger los recursos que pertenecen a la comunidad de Cutral Co.

Rioseco hizo hincapié en que durante los últimos 25 años han demostrado que es posible gobernar de manera diferente. Aseguró que “el enfoque se basa en la combinación de la ejecución de obras públicas con una gestión austera, priorizando siempre el bienestar de los ciudadanos”.

El ex intendente también mencionó que enfrentó numerosos obstáculos, ya que todos se unieron en su contra. Dijo que “se juntaron todos contra Rioseco”. Sin embargo, esto no ha frenado su candidatura que lo representando al espacio Todos por Cutral Co, enfrentando a Samantha Herrera de FITU y a Rubén “Ojito” García por Comunidad.

En la charla destacó que “nos quieren robar El Mangrullo”, haciendo referencia a un yacimiento que podría estar en disputa con el gobierno provincial.

Finalmente, Rioseco dijo que los resultados de las encuestas reflejan un claro respaldo hacia su proyecto político, con una ventaja de casi 25 puntos sobre la segunda fuerza. Esta sólida base de apoyo les ha permitido liderar y conectar con la comunidad, a través de reuniones y una presencia constante en las calles.

Neuquén, 28 de junio de 2023