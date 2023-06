ASESORAMIENTO Y FINANCIACIÓN PARA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS EN GENERAL ROCA

General Roca, 29 de junio de 2023.-

Los emprendedores que se inician en alguna actividad pueden encontrar asesoramiento a través del Programa de Empleo Independiente (PEI) que depende del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Nación. Cuatro emprendimientos de General Roca recibieron apoyo a través de este programa.

Alejandra Rodríguez de la USEP ROCA, explicó en La Carretera que “el Programa Empleo Independiente es uno de los tantos programas que a través de la incubadora del municipio de General Roca podemos gestionar y hacer llegar a los emprendedores de la ciudad, de acuerdo a las distintas necesidades. Lo que tienen en común todos los emprendimientos es que previamente se tiene que realizar un curso de formación que les permite acceder a herramientas para autoevaluarse y gestionar algunas cuestiones que son muy necesarias para continuar con los proyectos”.

La funcionaria explicó que “la incubadora de emprendimientos de General Roca es una de las tantas que tiene el Ministerio de Producción en todo el país. En Río Negro funcionan otras en Bariloche y en Viedma. Y justamente lo que hace una incubadora de empresas es, a través de la gestión de negocios, el acceso a formación y a financiamiento ayudar a los distintos emprendimientos para luego funcionar por sí mismos”. En esta ciudad valletana 4 proyectos recibieron financiamiento por un monto de $140.000.

Rodríguez aclaró que “lo que se otorga es un aporte no reembolsable y está destinado a la compra de un porcentaje de insumos o de maquinarias que luego tendrá que rendirse aunque no sea reintegrable. Para acceder a este financiamiento hay todo un proceso que tiene una etapa de formación en la que el emprendedor aprende a transcribir su propuesta en formularios y proponer planes de inversiones en los que tiene que explicar en qué va a utilizar el dinero y cómo va a repercutir en el emprendimiento. Un 90% de los emprendedores no tiene un conocimiento acabado de lo que son sus costos. Es por lo que desde que se inicia hasta que se llega al dinero pasa un período de tiempo importante”. Alejandra Rodríguez informó que “este programa ha financiado entre el 2022 y 2023, más de 25 emprendimientos por un monto que supera los 11 millones de pesos”.