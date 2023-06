CIPOLLETTI PROPONE UNA CHARLA SOBRE BUENOS TRATOS Y DISCAPACIDAD

Cipolletti, 29 de junio de 2023.-

La charla es organizada por la Dirección de Políticas para Personas con Discapacidad del Gobierno de Cipolletti, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue y la Fundación Sordos Comahue. Se realizará este viernes 30 de junio a las 19 hs en la sala de visuales del Complejo Cultural Cipolletti. Está abierta a todo público y requiere inscripción previa.

La directora de Políticas para Personas con Discapacidad Silvina Diaz explicó que es “una charla que venimos dando a quien la requiera. La hemos puesto como parte obligatoria dentro de las clases de lengua de señas que da la Asociación de Sordos Comahue. Hace 3 años que venimos formando personal en lengua de señas. Es obligatorio para bomberos, comercios, supermercados. En este momento está dirigido a los más de 500 alumnos, porque muchos van a estar por Zoom.”

Diaz remarcó que recibe consultas frecuentes sobre cómo tratar adecuadamente a una persona con discapacidad, respetando a pleno su derechos y respondiendo a sus necesidades. “Hubo tanta cantidad de consultas, que abrimos este curso a quien quiera escuchar. Hablamos de respeto, de cómo tratar a una persona con discapacidad porque a veces no la tratamos por no saber cómo”, dijo en La Carretera. “No es una cuestión de no insultar o no levantar la voz, sino de que te trato como corresponde para mostrarte respeto. Para eso hay que tener conocimiento, no es tanto ni tan complejo pero tenemos que saber cómo ayudar a una persona ciega, cómo asisto a alguien en silla de ruedas o cómo comunicarnos con una persona sorda”, ejemplificó.

Los interesados en participar deberán inscribirse ingresando en https://forms.gle/P4dhtffA3ixjSYrs5 Las oficinas de la Dirección de Políticas para personas con discapacidad están ubicadas en el Centro Integrador Comunitario (CIC) sobre calle Don Juan de Dios Sepúlveda y Nahuel Huapi en el barrio CGT. Para más información o asesoramiento comunicarse al 299-6276017 o escribir areadiscapacidad.cipolletti@gmail.com