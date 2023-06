PRESENTAN PROYECTO DE LEY PARA INCREMENTAR LA JUBILACIÓN DE LOS MÉDICOS RIONEGRINOS

El legislador del bloque Unidad Ciudadana, Ramón Chiocconi, presentó un proyecto de ley para ampliar la base de financiamiento del sistema previsional de los médicos rionegrinos, cuya jubilación, en muchos casos, está por debajo de la línea de pobreza.

Los médicos de Río Negro que se desempeñan fuera del ámbito público, están obligados por ley, a hacer un aporte para su seguridad social a una caja específica. A diferencia de otras provincias, esta caja sólo recibe los aportes de sus afiliados. Si bien los aportes en muchos casos son altos, la jubilación que reciben es muy baja.

Con este proyecto, lo que se busca es que las empresas de salud contribuyan al financiamiento del sistema previsional médico. Prepagas, obras sociales y empresas de seguros de salud deberían realizar aportes que van desde el 1,5% al 4% del honorario médico facturado.

Entrevistado en La Carretera, Chiocconi explicó que “los médicos tienen la obligación de aportar a una caja de previsión médica para luego tener una jubilación. Pero hoy un médico monotributista que aporta 35 años, recibe de jubilación 83 mil pesos. Si hacemos la comparación de un trabajador en relación de dependencia, cuando se jubila cobra casi 200 mil pesos. Eso es lo que ocurre”.

En relación al avance del proyecto, el legislador aclaró que “todavía no he tenido una respuesta, pero el espacio adecuado serán las comisiones en la legislatura. Si hay voluntad política, ojalá sea aprobado, me parece que es una ley muy importante”.

Río Negro, 29 de junio 2023