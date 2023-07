TODOS LOS PROTAGONISTAS DE LA MANZANA REGIONAL

Todo listo para la 52 edición de la Vuelta de la Manzana que comenzará esta noche con 80 tripulaciones confirmadas para la cuarta fecha del Rally Regional, que entre mañana y el domingo se cumplirá en dos etapas que transitarán por caminos que se presentan muy buenos después de las últimas lluvias y que tendrá la definición de los ganadores, tanto de la general como de las diferentes categorías, en el autódromo de Roca, donde se espera a muchos aficionados.

La convocatoria de participantes fue muy buena, porque de las 84 tripulaciones que confirmaron su presencia al cierre del registro de anotados, apenas 4 no cumplieron con las verificaciones administrativa y técnica, ratificando lo que representa la legendaria Manzana que una vez más se cumplirá por duplicado, comenzando con el Rally Regional, que afrontará una prueba que puede ser decisiva para muchos de los que pelean por un título en el certamen.

En definitiva, de las 80 tripulaciones confirmadas en la Súper R hay 1 participante, que es Carlos Bello, quien participa a tiempo completo en el Rally Argentino, pero es parte del Regional por lo que fue autorizado a participar de la Manzana; en el Grupo N-2, 12, entre los que se destaca Nicolás González, a otro de los que se le permitió estar en la tradicional prueba; en la Clase A-7, 12; en la A-6, 24; en el Grupo N-1, 20, y en la A-1, 11.

Fueron cuatro los que no cumplieron con la verificación, como sucedió con Miguel Nene Nonnenmacher, quien después de ser el último que se anotó avisó que no participaba porque no terminó de armar el motor para su nuevo auto, con el que esperaba participar en la competitiva A-6. Los otros que se bajaron fueron el eterno Jorge Coco Grassano, quien no había confirmado navegante; Carlos Turletti, y Manuel Morón.

La primera etapa se largará mañana a las 9.43 con las PE-1 y 4, Huergo-Godoy (13,90 kilómetros); PE-2 y 5, Regina-Parque Industrial (9,20 kilómetros), y PE-3 y 6, Cervantes-Cantera de Cervantes (13,30 kilómetros). La segunda etapa, que comenzará el domingo a las 8.58, contará con las PE-7, San Cayetano-Aeroclub de Cinco Saltos (6,60 kilómetros); PE-8, Puente El 30 (Cipolletti)-Autódromo de Allen (11,30 kilómetros): PE-9, Cantera Estevez-Aeropuerto de Roca (10,70 kilómetros); PE-10, Ruta 6-Defensa Catini (11,80 kilómetros), y PE-11, Autódromo de Roca-Autódromo (3,00 kilómetros).

ORDEN DE LARGADA

ORDEN No PILOTO – NAVEGANTE CLASE Cant AUTO Procedencia

1 85 BELLO, Carlos – BREGLIA, Gustavo SR 1 Subaru Cipolletti

2 1 CRAIEVICH, Marcos- GAGLIARDI, Gastón A7 8 VW Polo Gral. Roca

3 2 DEBASA, Mauro – AMAN, Matías N2 12 Ford Ka Catriel

4 3 MARTÍNEZ, Raúl – GIMENEZ , Matías A6 7 Ford Fiesta Villa Regina

5 4 AUBONE, Guillermo – FERNANDEZ PIZARRO, Cristian N2 2 Ford Fiesta Gral. Roca

6 5 ALVAREZ, Juan – NAVARRETE, Sebastián A6 4 VW Gol Gral. Roca

7 6 IBAÑEZ, Santiago – SANHUEZA, Luis N2 8 Ford Fiesta Gral. Roca

8 7 HERNANDORENA, Adrian – BLASCO, Javier N1 12 Ford Ka Neuquén

9 8 FERNANDEZ, Sergio – FERNANDEZ IGARTUA, Julián A6 13 Ford Ka Gral. Roca

10 9 SIMONELLI, Carlos – EGEA, Carlos N1 1 VW Gol Trend Los Menucos

11 10 GONZALEZ, Nicolas – BORDIGNON, Gerónimo N2 7 Ford Fiesta Neuquén

12 12 ROCCA, Mauro – DE ELIAS, Manuel A6 16 VW Gol Gral. Roca

13 14 CRAIEVICH, Lucas – CRAEIVICH, Franco N2 4 Fiat Palio Gral. Roca

14 15 FERNANDEZ, Federico – BEINARAVICIUS, N1 20 Ford Ka Gral. Roca

15 16 DURAN, Gustavo – SILENZI, Matías N1 7 Ford Ka Plottier

16 17 VAZQUEZ, Dario – VAZQUEZ, Joaquín N1 11 Nissan March Luis Beltrán

17 18 GOMEZ, José Luis – CASAMIQUELA, Ignacio A6 6 Ford Fiesta Gral. Roca

18 19 PAULOVICH, Leandro – PAULOVICH, Eros A7 1 VW Gol Villa Regina

19 20 PALOMEQUE, Martin – DUCA, Fernando A6 26 Toyota Etios Allen

20 21 SIMONELLI, Claudio – PILQUIMAN, Camila A7 6 Renault 18 Cervantes

21 22 VASILUK, Damian – DE ELIAS, Luis María A6 22 VW Gol Trend Gral. Roca

22 23 CAPPETTA, Manuel – CAPPETTA, Aylen A6 1 Peugeot 206 Gral. Roca

23 24 ANGELONI, Paolo – CORTEZ, Emanuel A6 14 VW Gol Neuquén

24 25 SKRUTA, Pedro – AGESTA, Ulises N2 3 Fiesta Kinetic Junín de Los Andes

25 26 KLEIN, Esequiel – VASQUEZ, Dario A6 11 Ford Ka Neuquén

26 27 SABAS, Facundo- POZZEBON, Mauro A6 19 Peugeot 206 Neuquén

27 28 FRANCHELLO, Claudio – CRAIEVICH, Sandro N2 9 VW Gol Trend Gral. Roca

28 29 FERNANDEZ, Nicolas – FERNANDEZ, Salome A7 2 VW Gol Villa Regina

29 30 LANDABURO, Víctor – ALSINA, Victoriano A7 5 Renault 18 Lamarque

30 31 FERNANDEZ, Octavio – FERNANDEZ, Julián A6 24 Ford Fiesta Gral. Roca

31 32 LAVAYEN, Miguel – NUÑEZ, Marcos A7 4 VW Gol Chichinales

32 33 GRASSANO, Jorge – SOLARI, Facundo A6 21 Ford Ka Neuquén

33 34 FIORE, Hernán – KUNZ, Agustín N2 1 Toyota Etios Gral. Roca

34 35 FLORES, Enrique – VERDUGO, Walter A7 12 Renault Clío Allen

35 36 CARRILLO, Oscar – LARA, Nicolas N1 15 VW GOL Gral. Roca

36 37 MENDEZ, Jorge – LOPEZ, Francis N2 10 Ford Ka Gral. Roca

37 38 JAIME, Dario – JAIME, Matías N1 14 Toyota Etios Gral. Roca

38 39 CUFRE- Pablo- ROHARTE, Emiliano N1 9 Ford Ka Gral. Roca

39 40 TOLEDO, Javier – POJER, Matías A6 3 Ford Ka Gral. Roca

40 41 CHAIMA, Pedro – CHAIMA, José Luis N1 5 Ford Ka Gral. Roca

41 42 CARBONEL, Miguel – ADARO, Ezequiel A6 8 Fiat Palio Neuquén

42 43 BENAVIDEZ, José – CASTILLO, Gerardo A7 3 Renault 18 Renault 18 Cervantes

43 44 LILLO, Héctor- SALINAS, Yeral A7 7 Renault 18 Cipolletti

44 45 RODRIGUEZ, Miguel – KALLOBIOUS, Facundo N1 6 Ford Ka Cinco Saltos

45 46 GAGLIARDI, Juan Manuel – GAGLIARDI, Agustín N1 4 VW Gol Trend Gral. Roca

46 47 GORIZIANO, Federico – ORELLANA, Pablo A6 15 VW Gol Bariloche

47 48 ARINGOLI, Nicolas – BERTOZZI, Agustín A6 12 Renault Clío Gral. Roca

48 49 LOVAGNINI, Juan – GARRAFA, Juan N2 5 Ford Fiesta Cipolletti

49 50 PRANZONI, Sergio – PRANZONI, Pablo A6 23 Chevrolet Sonic Neuquén

50 51 DIAZ, Martin – BERNATENE, Agustín A7 10 Ford Ficus Gral. Roca

51 52 MENDEZ, Alberto – CERUTTI, Gabriel N1 18 Renault Clío Gral. Roca

52 53 VEGA, Emilio – VEGA, Javier N1 8 Ford Ka Ing. Huergo

53 54 ESCALANTE, Jorge – ESCALANTE, Agustín A6 18 VW Gol Trend Gral. Roca

54 56 FICA, Alexis – MARCOLONGO, Nicolas A6 10 Ford Ka Villa Regina

55 57 TIERI, Jeremías- MINIO, Pablo N2 6 Ford Fiesta Cutral Có

56 59 TORRENTE, Gabriel – TORRENTE, Andrés N1 10 Ford Ka Gral. Roca

57 60 MORALES, Joaquín – MINIO, Gastón N1 3 Ford Ka Gral. Roca

58 61 FERNANDEZ, Ángel – GOMEZ, Gustavo A6 25 VW Gol Trend Gral. Roca

59 62 DELGADO- Pablo – DE ROSA, Andrés A6 20 VW Gol Gral. Roca

60 63 PAYNEMIL, Oscar – BENAVIDEZ, Ariel José A6 2 Ford Ka Neuquén

61 64 ARONICA, Gastón – CASTELLINO, Ariel N2 11 Ford Ka Cinco Saltos

62 65 BAJENETA, Carlos – BAJENETA, Agustín N1 19 Ford Ka Ford Ka Plaza Huincul

63 67 BEINARAVICIUS, Milton – BEINARAVICIUS, Bruno N1 17 Ford Kinetic Gral. Roca

64 68 PISTAGNESI, Agustín – ALBIZUA, Hugo N1 2 VW Gol Trend Gral. Roca

65 69 MARTINEZ, Marcelo – REBOLLEDO, Ezequiel A7 13 VW Gol Plaza Huincul

66 70 CALLEGARI, Juan Ignacio – MENDEZ, Cristian A6 9 Ford Ka Neuquén

67 71 MARTÍNEZ, Leandro- FERNANDEZ, Gustavo N1 13 Ford Fiesta Villa La Angostura

68 72 FERNANDEZ, Mauricio – FERNANDEZ, Daniel A7 11 VW Gol Villa Regina

69 73 BERONIC, Ramón – BERONIC, Ángel A6 5 Fiat Palio Gral. Roca

70 74 SEDE, Lucas – ANGELONE, Guillermo A1 2 Ford Ka El Cuy

71 75 RAMOS, Ariel- TORRES, ARIEL A1 9 Ford Ka Ing.Huergo

72 76 GRASSO, Juan Carlos – PONCE, Denis A1 10 Ford Ka Chichinales

73 77 MARTÍNEZ, Rubén- MARTINEZ, Maximiliano A1 8 Ford ka Fernandez Oro

74 78 AHMAD, Samir – TAPIA, Juan Carlos A1 5 Ford Ka Cervantes

75 79 ZANZANA, Alfredo – CAPPETTA, Matías A1 6 Ford Ka Gral. Roca

76 80 D`AMICO, Fabricio – CASTAÑON, Daniel A1 11 Ford Ka Ing. Huergo

77 81 PEREYRA, Daniel – BARROS, Joel A1 7 Ford ka Las Grutas

78 82 GINOBILE, Diego – HERNANDEZ, Federico A1 1 Ford Ka Gral. Roca

79 83 TAMPANELLI, Sergio – CONTRERAS , Jorge A1 4 Ford Ka Neuquén

80 84 LOBO, Pablo – SANCHEZ, Alfredo A1 3 Ford Ka Gral. Roca