URCERA SUMÓ BIEN EN LA FINAL DEL TC

José M. Urcera ganó una de las series y terminó cuarto en la final de la octava fecha del TC que esta tarde se cumplió en el autódromo de Posadas. El campeón cumplió con su objetivo de sumar mucho y quedó entre los doce mejores que por el momento clasifican para los playoffs. Juan C. Benvenuti sacó los remos y avanzó para ubicarse 24 después de largar 45 en una prueba muy accidentada que ganó Mariano Werner, quien se convirtió en el nuevo líder del certamen que transita su etapa de definiciones.

Urcera, quien fue el dueño de la pole, cumplió un impecable trabajo en la primera serie, en la que dominó con comodidad y ratificó que estaba entre los candidatos a la victoria en la final. Benvenuti fue otro de los que anduvo bien y consiguió meterse entre los diez mejores de la clasificación, por lo que se ilusionaba con ser protagonista, algo que necesitaba porque es uno de los que está afuera de los playoffs que definirán al nuevo campeón de la categoría más importante del automovilismo en Argentina.

El campeón Manu Urcera, al comando del Torino que alista el Maquin Parts Racing, largó en la primera fila la final, pero lo llevaron al lìmite de la pista y se tuvo que conformar con el segundo lugar. Benvenuti, quien perdió casi todo en su serie, en la que sufrió un toque que lo relegó, tuvo que mover desde el lugar 45, con la dificìl misión de tratar de avanzar en un circuito complicado, en una prueba en la que se registraron numerosos incidentes y el ingreso cuatro veces del auto de seguridad.

Urcera se mantuvo en la pelea por un lugar en el podio, pero no pudo mantenerse y terminó cuarto, un valioso resultado que le permitió cumplir con su objetivo de sumar, por lo que otra vez está entre los que clasifican para los playoffs. No pasó lo mismo con Benvenuti, quien a pesar de que avanzó 21 lugares quedó 24 en el cierre, por lo que se encuentra 17 en el certamen, cuando restan sólo dos fechas para terminar la etapa regular. No está lejos del duodécimo que clasifica, pero deberá sumar mucho en lo que falta.

Después de la pole y de ganar una serie, más el cuarto lugar en la final, el campeón del TC sumó bien y avanzó al undécimo lugar en el certamen, por lo que está consiguiendo su lugar en los playoffs que definirán al nuevo campeón de la popular categoría. La prueba la ganó Mariano Werner, quien se convirtió en el nuevo líder. Lo escoltaron Gastón Mazzacane, Matías Rossi, el citado Urcera, Valentín Aguirre, Juan B. De Benedictis, Juan M. Trucco, Leonel Pernía, Santiago Mangoni y Gabriel Ponce de León.

CLASIFICACIÓN