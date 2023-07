“HAY QUE TERMINAR CON LA JUSTICIA COMPRADA, NO QUIERO QUE CIPOLLETTI SEA LA CIUDAD DEL FEMICIDIO”

En una entrevista radial concedida a AM740, la madre de Agustina Fernández, la estudiante pampeana asesinada en Cipolletti, expresó su indignación y frustración ante la realización del juicio por el femicidio de su hija a un año del hecho. Silvana Capello, tuvo fuertes declaraciones exigiendo justicia y criticó duramente al gobierno provincial y al sistema judicial.

Explicó su postura sosteniendo que “hay que terminar con la justicia comprada. No quiero que Cipolletti sea la ciudad del femicidio”, en tono firme y decidido, dejando en claro su deseo de que se haga justicia por el brutal asesinato de Agustina. La madre de la víctima también compartió su decepción ante lo que considera una falta de acción por parte de las autoridades. “Sentí que no se hizo lo suficiente. Lo que espero es que no me vengan con boludeces de diez o 15 años de prisión. Una persona que mata se dejó la conducta en la escuela. Todos los días siento que me cortan las venas”, lamentó con profundo dolor.

Para honrar la memoria de Agustina y exigir justicia, la madre anunció que se realizarán diversas actividades. “Se harán actividades desde las 11. Comenzaremos desde el lugar en el que ella estudiaba. Vamos a hacer la marcha a las 17”, informó. La jornada promete ser emotiva y desafiante, con la lucha por la perpetua como principal reclamo.

Con respecto a la fecha del juicio, la madre expresó su preocupación por la dilatación del proceso. “Hacer el juicio en diciembre al poder judicial le da lo mismo. A nosotros no. La última novedad es que la prisión preventiva se extendió por cuatro meses. El fiscal nos dijo que no depende de la fiscalía la fecha del juicio”, explicó. Las demoras en el sistema judicial solo agregan angustia a una familia que anhela justicia.

La madre de Agustina también denunció irregularidades en el manejo del caso. “En su momento dije lo que me pareció todo esto viendo a mi hija internada agonizando. Yo vi muchas irregularidades y ya las dije”, afirmó, dejando en claro su desconfianza en el proceso judicial.

Además, la madre expresó su decepción por la falta de apoyo por parte de las instituciones y el gobierno. “No recibimos ningún tipo de acompañamiento por parte de ninguna institución gubernamental. A la gobernadora de Río Negro la tuve que llamar yo porque no mostró interés ni siquiera como mujer. La sociedad me acompañó, pero el estado no. Me siento sola porque nunca hubo empatía por parte de lo gubernamental”, lamentó.

Cipolletti, Río Negro 4 de julio de 2023

Silvana junto a su hija Agustina.