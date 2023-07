URCERA ESTRENARÁ SU LIDERAZGO EN EL TN

José M. Urcera, campeón del TC y que pasa por un muy buen momento, defenderá el domingo con un auto pesado por el lastre debido a su victoria en la última prueba su flamante liderazgo en la Clase 3 del Turismo Nacional que cumplirá la séptima fecha en el autódromo de Concepción del Uruguay, donde tanto Antonino García como Nicolás Montanari buscarán tener un papel protagónico importante en lo que será el comienzo de la segunda parte del certamen.

Urcera, quien se ilusiona con conseguir su tercer título en la división principal del TN, los dos anteriores fueron en fila después de un notable trabajo, en una de las categorías más importantes que tiene el automovilismo en Argentina, se convirtió en una de las figuras del certamen desde su comienzo, logrando muy buenos resultados y en gran tarea quedarse con la victoria en la última presentación, que le permitió cumplir con el reglamento para poder ser campeón.

Manu Urcera nunca bajó del sexto lugar en las finales, lo que demuestra su nivel, y ganó en la última prueba que se cumplió en el autódromo de Posadas, por lo que después de esa victoria que terminó con una importante sequía en la categoría, contará en su auto con 50 kilos de lastre, que pueden ser condicionantes para el rendimiento del impecable Ford Focus que alista el equipo dirigido por Iván Saturni, con el que el campeón del TC se ilusiona con lograr su tercer título en el TN.

García, quien maneja uno de los Toyota Corolla del Arana Ingeniería Sport, si bien no le fue como esperaba en Posadas, está décimo en el certamen de la división principal del TN, a 67 puntos del líder Urcera, por lo que es una diferencia muy importante y tendrá la misión de sumar mucho en la próxima fecha si quiere mantener sus posibilidades de pelear por el título. Es más, todavía no logró la victoria que por reglamento necesita para ser campeón. No contará con lastre en su auto.

El Máquina Montanari, después de cambiar equipo y sumarse con un Toyota Corolla del equipo que lidera Gabriel Rodríguez, consiguió en la última final en Posadas su mejor resultado en su campaña en el TN, por lo que espera poder estar entre los protagonistas en la próxima prueba, en un circuito en el que intentará por primera vez meterse en el selecto grupo del Top 10, algo que aparece como una misión complicada pero no imposible por la paridad que tiene la categoria.