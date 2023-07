DESCUBRIERON UNA PLACA CONMEMORATIVA A UN AÑO DEL FEMICIDIO DE AGUSTINA

Cipolletti, 6 de julio de 2023.-

Se realizó un acto conmemorativo en la Universidad Nacional del Comahue, en la sede de la Facultad de Ciencias Médicas. Allí se descubrió una placa y se realizó un pequeño acto donde la comunidad educativa expresó su pesar. Estuvieron presentes la decana de la facultad, Silvia Ávila, la madre de Agustina -Silvana Capello – y los integrantes del centro de estudiantes.

Luego de un pequeño acto se descubrió una placa en el bar universitario, lugar que frecuentaba Agustina en los momentos de pausa entre cursada y cursada. La placa expresa la frase “nunca dejes de soñar con un futuro mejor”.

Rocío Gallegos y Luba Skop del centro de estudiantes se refirieron a la vida universitaria en Cipolletti.

Rocío dijo que “lamentablemente somos la capital del femicidio. Como cipoleña me avergüenza vivir en una ciudad donde no se puede salir a la calle. Me duele todas las cosas que pasan porque quiero que mi ciudad sea una ciudad segura para que puedan venir a estudiar y desarrollarse todas las personas que quieran sin miedo a saber si van a volver con vida a sus viviendas”. En tal sentido dijo que “hay chicas que vienen y que tienen que alquilar lejos de la facultad y estamos siempre en contacto mandándonos mensajes para ver si llegaron bien o no”.

Luba dijo que “el mural es el recuerdo de Agustina porque ella está acá con nosotros en cada momento. Está alentándonos para que podamos recibirnos y cumplir el sueño que ella no pudo. Tiene un ramo de girasoles porque era la flor predilecta de Agustina , siempre nos decía que amaba a esas flores por su color y lo que significaba”. La placa quedó descubierta en el bar universitario donde también hay una gigantografía y una foto de Agustina para que todos puedan recordarla.