SIN ATENCIÓN DE PAMI EN FERNÁNDEZ ORO: EL ORGANISMO NO PAGA EL ALQUILER DESDE HACE MÁS DE 18 MESES

Según información que trascendió a través de redes sociales, la oficina de PAMI en la ciudad de Fernández Oro se encuentra con la atención resentida porque el organismo lleva 18 meses sin pagar el alquiler del inmueble, propiedad de un privado.

El intendente de la localidad, Mariano Lavín, contó que “la situación es que el lugar que alquila PAMI, desde febrero del año pasado que no abona el alquiler. Previamente se abonaba un monto de 10 mil pesos del alquiler por un primer contrato que tiene varios años, un alquiler particular, que no pudieron renovar después por una documentación que pidió PAMI y tiene que ver con la escritura del bien que no se había solicitado en el primer contrato”. Eso derivó en que no pudieran renovar y desde febrero que se descontinuaron los pagos. Eso generó que el propietario solicite la restitución del bien por mucho tiempo”.

Según refirieron algunos vecinos en redes sociales, el hijo de la propietaria (y apoderado) decidió cambiar la cerradura del inmueble, como único recurso ante la falta de respuesta de las autoridades. El intendente se abstuvo de exponer por qué se llegó a esta situación 18 meses después del cese del pago y atribuyó las demoras a todos los requisitos que tiene el organismo nacional para alquilar inmuebles.

En ese sentido, Lavín aseguró que “de esta situación yo me anoticié hace 20 a 25 días, con lo cual nos pusimos a disposición para buscar otras ubicaciones para resolver esa situación, porque por cuestiones que son absolutamente ajenas a la municipalidad no pudieron renovar su contrato de alquiler y mi principal ocupación es que la oficina del PAMI siga atendiendo. Estamos buscando otras locaciones para que PAMI pueda alquilar y momentáneamente alguna otra ubicación para continuar inmediatamente con la atención de los afiliados de la localidad.

Ante esta situación, el intendente confirmó que la atención se encuentra suspendida hasta tanto logren reubicar la oficina de la obra social, aunque sea, de manera provisoria hasta tanto PAMI vuelva a alquilar un inmueble. Lavín expresó que “hoy fue el primer día en el cual el propietario tomó posesión del bien, así que la oficina de PAMI hoy no está funcionando. El lunes va a estar presente la coordinadora del pami en la localidad viendo ubicaciones y con una solución alternativa, para que no corra riesgo de que la oficina cierre o que deje de tener atención en Fernandez Oro”.

Río Negro, 7 de julio 2023