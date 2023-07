EL AUMENTO DE COMBUSTIBLE SORPRENDIÓ PERO ES CONSIDERADO INSUFICIENTE

Marcelo Pirri, Presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles, expresó su sorpresa ante el reciente aumento de los precios de los combustibles, afirmando que no participaron en la decisión tomada por las petroleras y el gobierno nacional. Sin embargo, dejó en claro que este aumento no se corresponde con la inflación real, lo que agrava aún más la situación del sector. “Esto no le sirve a la actividad”, advirtió Pirri.

El presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles resaltó la necesidad de que respondan por estos incremento insuficientes. “A nosotros nos tienen que responder”, afirmó Pirri, haciendo énfasis en la importancia de una mayor transparencia y comunicación entre las partes involucradas en vías a tratar de cuidar la situación económica.

Pirri también destacó que el sector solicitó algún tipo de asistencia hace un mes, dadas las dificultades que atraviesan las estaciones de servicio. El aumento constante de los costos está elevando el punto de equilibrio, poniendo en riesgo la continuidad de los negocios, especialmente para aquellas estaciones que venden menos litros. “Están en riesgo de dejar de sostener el negocio”, advirtió preocupado.

Ante esta situación, Pirri señaló que la única salida viable en el corto plazo es reducir costos. En muchos casos, esto ha llevado al cierre del turno noche en algunas estaciones de servicio, ya que se vuelve insostenible mantenerlo operativo. Además, el presidente de la Cámara expresó su preocupación por la falta de reposición de personal en caso de renuncias, lo que agrega presión adicional a los expendedores.