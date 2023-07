PREOCUPA LA ESCASEZ DE MANO DE OBRA PARA CHACRAS

En una reciente entrevista con AM740, el Secretario General de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) en Río Negro, Sergio Alarcón, brindó importantes declaraciones sobre los avances logrados en la negociación salarial y las mejoras en las condiciones de trabajo en la zona fría. Sin embargo, dejó entrever una preocupación latente en el sector agrícola: la posibilidad de una escasez de mano de obra en los próximos meses.

Durante la entrevista, Alarcón destacó los avances significativos en las negociaciones salariales, resaltando los logros obtenidos en beneficio de los trabajadores rurales. Según el Secretario General de UATRE en Río Negro, los aumentos salariales pactados han sido positivos para el gremio y representan un reconocimiento justo a la labor desempeñada en el campo.

Asimismo, Alarcón señaló los avances en materia de mejoras por la zona fría. Estas mejoras buscan brindar a los trabajadores rurales condiciones laborales más adecuadas para enfrentar las bajas temperaturas y los desafíos propios de la región. Desde el gremio hay optimismo en este tema.

No obstante, en un giro inesperado de la conversación, Alarcón expresó su preocupación acerca de la posibilidad de que en los próximos meses no haya suficiente mano de obra disponible para el trabajo en las chacras. Aunque no especificó las razones detrás de esta eventual escasez, se dejó entrever que no habrá cobertura total para todas las chacras debido a la falta de personal.

Río Negro, 10 de julio de 2023