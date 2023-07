CHAPELCO, ENTRE LA DEMORA PARA VOLVER Y LA POLÉMICA POR LOS PRECIOS

Llegaron las vacaciones de invierno, y la cordillera siempre es una opción tentadora. En San Martín de los Andes, el Cerro Chapelco es una de las opciones elegidas por quienes buscan practicar deportes de nieve como esquí o snowboard.

Tantos son los turistas que lo elijen, que en las últimas horas, se registraron demoras de hasta 4 horas para volver a la ciudad, En diálogo con La Carretera, Jesús Guayquimil, periodista de San Martín de los Andes contó que “está todo nevado, una nevada que llegó antes de lo previsto, está todo el pueblo con nieve. Por el centro turístico mucha gente, más de cinco mil seiscientas personas y nos agarró a todos sin nada preparado en cuanto al control vial”.

El periodista relató que se registraron algunos conflictos entre turistas que fueron a Chapelco: “por no haber control policial, ni de tránsito, tardó aproximadamente 4 horas en llegar desde el centro de esquí Chapelco a San Martín de los Andes, que habitualmente se hace en 30 minutos como mucho”.

Polémica por los precios

En los últimos días se viralizó un video de TikTok, en el que un turista se quejaba por los precios en el centro de esquí, contándole a sus seguidores que un vasito de café o de chocolate caliente sale alrededor de dos mil pesos, o una hamburguesa por encima de cinco mil pesos.

En ese sentido, Guayquimil detalló que “a nosotros no nos sorprenden, porque nosotros siempre nos manejamos con el precio turista. Siempre en la temporada notamos el aumento de precios. Pero el invierno no es económico. Ya venir a esquiar, no es económico”. Igualmente, reconoció que “eso es lo que se paga en Chapelco. También tiene una logística. Si trabajas en el pueblo, el café tiene otro costo. Te sale mil pesos. Neuquén no es una provincia económica. En Chapelco tienen que llevar a la gente en combi, tienen costos de traslados. Tienen que subir la mercadería a la montaña, en la nieve. Y eso tiene su costo. El esquí nunca fue económico”, finalizó.

Neuquén, 12 de julio 2023

