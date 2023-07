MUJER NO PUDO RENOVAR ALQUILER Y QUEDÓ EN LA CALLE CON SUS HIJOS

Carla Lavín es madre de cinco hijos y tiene un trabajo estable. Trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén y su esposo tiene un pequeño negocio de lavandería. Hace diez días se venció su contrato de alquiler y no pudo renovarlo, ya que los propietarios decidieron vender la propiedad y tuvo que desalojar. Por eso quedó en la calle y se manifestó en una carpa frente a Casa de Gobierno.

Ella explicó que con su salario de 180 mil pesos no le alcanza para costear un nuevo alquiler considerando el depósito del mes, los impuestos inmobiliarios, el mes de alquiler y las garantías salariales que superen el valor del alquiler. Esto la dejó fuera del mercado inmobiliario. Aunque está pagando por una vivienda social, aún no le han entregado la propiedad, por lo que decidió acampar frente a la casa de gobierno.

La intensa lluvia, que no ha cesado desde la noche del martes, y las temperaturas bajo cero la han llevado a vivir horas dramáticas junto a su madre en el lugar de acampada. Carla está solicitando una reunión con el gobernador Omar Gutiérrez o su sucesor, Rolando Figueroa, con el objetivo de encontrar una solución a su situación de vivienda.

Carla expresó: “Para ingresar, los alquileres no bajan de los 500 mil pesos. Hemos visto opciones más económicas, pero no me quieren alquilar porque somos muchos. Nos piden más de 200 mil pesos por mes por una casa para nosotros, además del depósito y la comisión de la inmobiliaria”.

Carla explicó que hace 7 años se unió a la cooperativa de viviendas del MTD (Movimiento Techo Digno). Por esta razón, exige que le asignen una vivienda, incluso si aún no está terminada. Ella culpa a Heriberto Chureo y Claudia Seguel, referentes de la mencionada organización, por la demora, ya que no le dan respuesta debido a sus “otras prioridades”.