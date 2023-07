SORIA MOSTRÓ SIMPATÍA POR CARRERAS Y ASEGURÓ QUE NO HAY LUGAR PARA JSRN EN LAS ELECCIONES A DIPUTADOS

En una reciente entrevista concedida a AM740, Martín Soria, candidato a diputado nacional por Unidad Popular (UP), habló de varios temas y dejó polémicas frases. Por un lado, destacó la importancia de las próximas elecciones nacionales y las diferencias entre los modelos políticos en juego. Según Soria, el peronismo ha logrado imponerse en la mayoría de las provincias, a excepción de Santa Fe marcando una tendencia.

Soria enfatizó que en el caso de Río Negro, la elección tiene un carácter claramente nacional. Según el actual ministro nacional se enfrentarán dos modelos políticos: el peronismo y la oposición. El candidato resaltó las marcadas diferencias entre ambos, señalando que el gobierno nacional ha llevado a cabo obras en todas las municipalidades, sin importar el signo político.

El candidato de UP no escatimó críticas hacia el partido Juntos Somos Río Negro (JSRN), al afirmar que “no hay peor cosa que peinarse para una foto en la que no salís”. Hizo referencia a las decisiones tomadas por JSRN durante el gobierno de Macri, incluyendo el apoyo a medidas como el endeudamiento, las cuales generaron controversia en ese momento. Dejó en claro que para él la fuerza provincial rionegrina no tiene lugar en una discusión que será entre dos fuerzas nacionales con ideas marcadas y distintas.

Por otro lado, en el marco de las elecciones que se vienen, Soria destacó la importancia de la participación de las mujeres en la política, al afirmar que “las mujeres vienen demostrando amplia capacidad para la conducción de la cosa pública”. Mencionó haber tenido la oportunidad de conversar con la Gobernadora Arabela Carreras, candidata a intendente en Bariloche, y destacó la posibilidad de diálogo que ella representa en contraste con gobiernos del mismo signo político.

En relación a la elección en Bariloche, Soria expresó su confianza en su partido, pero también mostró simpatía en la capacidad de Arabela Carreras para desempeñarse en el cargo en el caso de ganar, citando sus palabras dijo que “si gana Arabela en Bariloche, va a hacer una buena elección”. Sin embargo, evitó opinar sobre las internas y el posible apoyo del Gobernador electo a la candidata de su partido.

Por último, Soria hizo referencia a la oposición, mencionando a figuras como Larreta, Bullrich y Milei colocándolos en el mismo lugar ideológico. Calificó a Milei como un “desquiciado” y criticó las propuestas que plantea, como el cierre de bancos y la modificación de leyes laborales, señalando que muchas de las ideas planteadas por la oposición son similares.

Río Negro, 18 de julio de 2023