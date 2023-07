URCERA, A UN PASO DE LOS PLAYOFFS DE LAS CAMIONETAS

Si bien dio la ventaja de estar ausente en el estreno, José M. Urcera se las arregló para disimular su ausencia en la primera fecha y a una prueba del cierre de la etapa regular se encuentra entre los doce pilotos que hasta el momento están clasificando para los playoffs del TC Pick Up, la categoría de las camionetas que tiene el automovilismo en Argentina que el 6 de agosto definirá a los que pelearán por el título junto a los 3 de Último Minuto que se sumarán en el cierre que se cumplirá en La Plata.

Urcera volvió a la categoría con la misión de ser protagonista y a pesar de que estuvo ausente en el comienzo, porque su equipo no pudo completar el armado de su nueva camioneta y no funcionó bien en su regreso, después se destacó en varias de las pruebas, en dos peleó por la victoria, y se encargó de demostrar que está entre los candidatos a clasificar en el selecto grupo de doce pilotos que serán protagonistas de la definición del nuevo campeón, por lo que encarará el cierre de la etapa regular con muchas posibilidades de lograr el pasaporte para buscar el título.

Manu, quien es el campeón del TC y uno de los principales candidatos al título en la Clase 3 del Turismo Nacional, apostó por el Maquin Parts Racing y no se equivocó porque el equipo, si bien no tenía experiencia en la categoría, no tardó en entregarle una camioneta que fue competitiva, con la que en una prueba en La Plata y otra en Viedma peleó por la victoria, terminando en ambas segundo, por lo que sumó mucho y avanzó hasta el undécimo lugar en el competitivo certamen.

Después de su sexto lugar en la última fecha, en realidad fue séptimo pero se benefició con la exclusión de un rival, le permitió mantenerse undécimo en el certamen y encarar el cierre de la etapa regular sin depender de los resultados ajenos, sino de su propio rendimiento, por lo que junto al equipo redoblará los esfuerzos para estar entre los candidatos a la victoria, que de conseguirla sería la primera en la categoría y le permitiría cumplir con el reglamento para ser campeòn.

Después de siete fechas, los que clasificaron para los playoffs son Diego Ciantini, quien es el líder del certamen; Mariano Werner, el único que tiene dos victorias; Juan P. Gianini; el campeón Omar Martínez, y Agustín Martínez. Los que por el momento están entre los doce que avanzarán a la definición son Andrés Jakos, Gastón Mazzacane, Marcos Quijada, Juan M. Trucco, Matías Rodríguez, Urcera y Nicolás Pezzucchi. Entre los que buscarán su lugar en el cierre se destacan Guillermo Ortelli, Facundo Chapur, Mauricio Lambiris, Franco Morillo y Germñan Todino.

