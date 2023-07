DI GIÁCOMO HABLÓ DE SU CANDIDATURA Y ARREMETIÓ CONTRA SORIA

Faltan 25 días para las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y las distintas fuerzas políticas ya movilizan a sus candidatos para ganar espacios. Hoy visitaron los estudios de La Carretera el actual diputado nacional y candidato para renovar su banca, Luis Di Giácomo, y Mariano Lavín, intendente de Fernández Oro, quien también integra la lista.

El actual diputado, se refirió a distintos temas, entre los que destacó la participación de Juntos Somos Río Negro en las elecciones nacionales. Sostuvo que “creemos representar a las posibilidades reales. Lo que nos puede jugar en contra a nosotros es no llevar una figura de presidente. Es una boleta corta, pero desde el partido no vamos a apoyar a ningún candidato a presidente en particular”.

Por otra parte, Di Giácomo respondió a las críticas del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, con quien compite en las próximas elecciones. El Ministro declaró en La Carretera que JSRN no tendrá mayor incidencia en las elecciones nacionales. En ese sentido, el candidato de Juntos dijo que “lo que decide el electorado no lo decide ni Soria ni yo. A lo largo de mi gestión presenté más de 100 proyectos totalmente míos, como el de la ley ovina. Soria no tuvo participación como diputado y como ministro, fue bastante pobre. A él lo eligieron en Buenos Aires, a dedo, sin posibilidad de participación de la militancia, mientras que a nosotros nos eligieron en Río Negro, los referentes del partido, pero con consenso de la militancia”.

Mariano Lavín, intendente de Fernández Oro, también integra la lista de candidatos, y coincidió con Di Giácomo en cuanto a que JSRN no lleva candidato a presidente, por eso expresó que “instamos a la población a cortar el tramo del presidente que quieran elegir, y sumar la boleta verde, que es la de Juntos, para tener una mejor representatividad en el Congreso, de gente que defienda los intereses de Río Negro”.

Río Negro, 19 de julio 2023