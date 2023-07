URCERA Y BENVENUTI SE JUEGAN TODO EN EL DESAFÍO DE LAS ESTRELLAS DEL TC

Una nueva edición del Desafío de las Estrellas que se cumplirá el domingo en el autódromo El Villicum, en San Juan, corresponderá a la novena fecha del certamen del TC y puede ser determinante para muchos de los pilotos que buscan su lugar entre los 12 que en los playoffs, sumados a los 3 de Último Minuto, definirán al nuevo campeón de la popular categoría, entre los que se encuentran los regionales José M. Urcera, quien está defendiendo el título, y Juan C. Benvenuti.

No hay dudas que tanto Urcera como Benvenuti están más complicados que en otros certámenes, más que nada porque cuando está terminando la etapa regular que definirá a los clasificados para los playoffs todavía luchan por esa victoria que necesitan por reglamento para poder lograr el título, por lo que esta nueva edición del Desafío de las Estrellas puede resultar decisivo para sus pòsibilidades, si bien después quedará la última fecha en Buenos Aires.

Después de la última prueba que se disputó en Posadas, volvió a meterse entre los clasificados Manu Urcera, quien está undécimo, pero a Benvenuti no le fue nada bien, debido a un par de toques que lo condicionaron, privándolo de sumar mucho como necesitaba, por lo que bajó al lugar 21, aunque no está lejos del último de los que por el momento está en los playoffs como es Nicolás Trosset, del que se encuentra a 23,5 puntos, una diferencia que no es importante con todo lo que queda en juego.

Urcera, quien maneja un Torino con el que fue campeón con el Maquin Parts Racing, tuvo un excelente desempeño en la última prueba, por lo que se ilusiona con repetir, aunque por tratarse de una prueba especial se verá perjudicado en el sorteo porque compartirá el grupo de los que largarán atrás, casi con seguridad del 36 al 53 por la cantidad de anotados. Los del tercer tercio, pilotos que están atrás en el certamen van a extraer las bolillas que definirán los 17 primeros lugares, y los del segundo tercio, del 18 al 35.

Cada piloto tendrá siete posibilidades de ingresar a boxes para cumplir con las dos detenciones obligatorias, una para la recarga de 40 litros de combustible y la restante para el cambio del neumático delantero derecho. El Desafío de las Estrellas comenzará el sábado a las 11 con el primero de los entrenamientos y a las 14 se realizará el segundo. En el medio de cada tanda habrá una prueba de funcionamiento para que los equipos puedan ensayar con la carga de nafta y el reemplazo de la goma. El domingo a las 12.35 se largará la prueba, a 30 vueltas u 80 minutos. El ganador sumará 40 puntos, 7 menos que una fecha tradicional de la popular categoría.