PIDEN A LOS TURISTAS NO IR A PRIMEROS PINOS

Primeros Pinos solía ser un destino elegido por turistas de cercanía para ir a pasar un día en la nieve sin mayores gastos. Una opción económica a la que se podía ir y volver en el día, sin necesidad de pagar un alojamiento o carísimos pases de esquí. El predio estaba concesionado a una empresa que prestaba servicios básicos como bar para comer y baños.

Desde el año pasado, el lugar no está habilitado, por lo tanto estos servicios ya no están más. Es por eso, que desde el municipio de Zapala, están pidiendo a la población que no elija ese lugar, ni siquiera para ir a pasar el día. En diálogo con La Carretera, Belén Aragón, Secretaria de Gobierno de Zapala, explicó que “nosotros como zapalinos a cargo de esta concesion, desalentamos la venida de los turistas a este centro. Hay riesgos por no haber una concesion que explote y maneje este centro. Riesgos que tienen que ver con la salud de la gente. En 2015 un adolescente murió, por ir fuera de pista. Tiene sus riesgos, su peligro”.

En ese sentido, explicó que se está a la espera de poder dar concesión a algún prestador e informó que “a la hora de dar una concesion se tiene en cuenta esto: tiene que haber ambulancia, un enfermero para traslado en caso que se produzca un accidente. Llevamos adelante un proceso de licitación, en el 2022 desarrollamos un pliego, con un desarrollo integral que contemple primavera y verano también”.

Finalmente, Aragón adelantó que “hay propuestas para contratación de manera directa. Estamos esperando una tercera propuesta para poder analizar las 3 y elegir la mejor propuesta para el turista, tanto en infraestructura como en servicios”. Remarcó que “no es un destino propicio para que las familias lo elijan. Vayan a centros habilitados, con servicios, al menos este año”.

Neuquén, 25 de julio 2023