NO SE DETIENE EL RECLAMO DE PADRES DE NEUQUÉN QUE EXIGEN RESPUESTAS POR LOS CASOS DE ABUSOS

Las familias afectadas por casos de abuso sexual infantil en varios jardines de la capital provincial y el interior de Neuquén, incluidos los jardines 32, 23, 140, 10 y 6, exigen medidas legales. Lo hicieron en las calles y dieron una entrevista a AM740.

Solicitan que “se reconsidere la prisión domiciliaria otorgada al abusador del jardín 31”. Los jueces Richard Trincheri, Federico Sommer y la jueza Florencia Martini revocaron, de manera unánime, la segunda prórroga de la prisión preventiva dictada por el juez Marco Lupica Cristo el 5 de julio. En cambio, ordenaron la detención domiciliaria del imputado bajo monitoreo electrónico.

Hugo, uno de los padres afectados, expresó su preocupación: “El viernes, el tribunal le concedió prisión domiciliaria al abusador Herrera, que lleva más de un año detenido. Lo que queremos es que espere el juicio en prisión. Hemos caminado mucho y golpeado muchas puertas, pero con lo que están haciendo, están arruinando la educación pública.”

Hugo también manifestó su frustración por la falta de respuestas: “En el Jardín 23, la primera denuncia fue el 25 de abril, y el profesor estuvo dando clases hasta el 8 de mayo. Queremos saber quién permitió que el profesor siguiera dando clases cuando ya había una denuncia de abuso. ¿Por qué permitieron que continuara en el establecimiento mientras los niños experimentaban problemas como hacerse pis, ataques de pánico y llegaban a sus casas llorando? Con todos estos indicios, ¿por qué nos avisaron recién 20 días después?”

En medio de su lucha, los padres se enfrentan a acusaciones de campaña sucia. Hugo denunció: “La señora Angélica Lagunas y Patricia Jure están de campaña. Ellos buscan votos dentro del gremio y afirman que nosotros somos punteros y que nos están financiando la lucha. No tenemos los fondos de un gremio como ellos ni un jefe de prensa para hacer campaña. No recibimos dinero de la junta electoral para difamar. Continuaremos firmes en nuestra lucha porque buscamos justicia. Queremos que la verdad salga a la luz para que esto no vuelva a ocurrir.”

Neuquén, 25 de julio de 2023