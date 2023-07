URCERA Y GARCÍA APUESTAN FUERTE EN EL TN

Tanto para José M. Urcera como para Antonino García la octava fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional que se disputará el domingo en el autódromo de San Nicolás no será una prueba más, porque el certamen empezó a transitar la etapa de definiciones. El campeón del TC está entre los principales candidatos al título, logró la victoria que se necesita por reglamento y se presentará con un auto más liviano que en el pasado capítulo. Por eso, se ilusiona con volver a pelear adelante.

No hay dudas que Urcera está con muchas más posibilidades de ser protagonista de la definición del campeón que García, quien en las últimas pruebas no pudo lograr los resultados que esperaba para mantenerse entre los más destacados del certamen, por lo que con sólo cuatro pruebas por delante está obligado a ganar lo antes posible para recuperar el terreno perdido. Le sobran condiciones, pero no será una misión sencilla por la paridad que tiene la categoría.

Manu Urcera, con el Ford Focus que alista el equipo que lidera Iván Saturni, tuvo un notable rendimiento en gran parte del certamen, en el que estuvo entre los seis mejores salvó en las pruebas que se cumplieron en Comodoro Rivadavia y en Concepción del Uruguay, en la que padeció con el lastre de su auto, pero más que nada por un problema mecánico que lo mandó para atrás en la final, después de una gran clasificación y un interesante trabajo en su serie. Descargó varios kilos de lastre y se ilusiona con estar otra vez en la pelea en San Nicolás, un circuito en el que se siente muy cómodo.

García, quien maneja uno de los Toyota Corolla del Arana Ingeniería Sport, tuvo algunos resultados muy buenos pero no ligó nada en las últimas dos pruebas, por lo que salió del Top 10 en el certamen, está duodécimo y a 82 puntos del flamante líder Jerónimo Teti, por lo que si quiere mantener posibilidades de conseguir el título necesita ganar lo antes posible o sumar mucho para achicar la diferencia con las principales figuras que tiene la división más importante del TN.

Teti, de impecable victoria en la séptima fecha, lidera el certamen con 182 puntos y después de su victoria en la última prueba contará con 60 kilos de lastre en su auto, que pasó a ser el más pesado de la categoría. Después se ubican Leonel Pernía, 175; Urcera, 166; Julián Santero, 158; Joel Gassmann, 144; Andrés Jakos, 142; el campeón Jonatan Castellano, 123; Matías Muñoz Marchesi, 122; Facundo Chapur y Ever Franetovich, 114; Gastón Iansa, 111, y García, 100.