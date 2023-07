INSÓLITO: LES ROBARON Y ANTE LA FALTA DE PATRULLEROS, LOS POLICÍAS LE PIDIERON QUE LOS ALCANCE

Durante la mañana del pasado martes personal del Moto Club Reginense se encontró con destrozos y faltantes de elemento de electricidad en todo el predio (ubicado entre General Enrique Godoy y Villa Regina, hacia el sur de la ruta nacional 22).

Se presume que ciertas personas ingresaron durante la madrugada. Se llevaron unos 200 metros de cable de la iluminación de la pista, unos 20 reflectores que estaban en las torres a 8 o 10 metros de altura. Rompieron y cortaron cables.

Pero este caso de inseguridad y vandalismo no termina ahí. Lo insólito es que, al momento de solicitar presencia policial en el predio, se encontraron con que el personal no contaba con un móvil para asistir y les preguntaron al propio denunciante si ellos porían ir en su vehículo particular y trasladar a los efectivos hacia el lugar de los hechos.

Entrevistado por La Carretera, Gustavo Pestrin, Miembro del Moto Club Villa Regina, relató que “cuando el encargado llama a la policía, a la Comisaría de Godoy, nosotros entendemos que es esa jurisdicción, nos dicen que si podíamos acercarnos a buscar los efectivos porque no tenían móvil. Yo justo llegaba al club y cuando él me cuenta eso, digo: ¿cómo que no tienen móvil?”.

Ante este panorama, les queda una sensación de absoluta indefensión y de impotencia por la falta de respuesta de las autoridades del Ministerio de Seguridad. “Estamos totalmente desprotegidos. Lo nuestro había sido todo material. Y no cargo las tintas contra los efectivos policiales, porque a los 10 minutos aparecieron dos efectivos en un auto particular. No tenían porqué ponerlo a disposición de su trabajo”.

Río Negro, 28 de julio 2023