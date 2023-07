SILVIA KUTIKA APUESTA AL TEATRO DE SUSPENSO: “EN LA OBRA SUCEDEN SITUACIONES TERRORÍFICAS”

Esta noche se presenta en el teatro del Complejo Cultural Cipolletti con la obra «El cuarto de Verónica». El elenco se completa con Fabio Aste, Fernanda Provenzano y Adrián Lázare. El texto combina terror y suspenso en una pieza que promete mantener en vilo a los espectadores. En La Carretera, la actriz compartió detalles de la propuesta y contó cómo vive su gira por el Alto Valle.

Kutika llegó el miércoles a la región y ya tuvo presentaciones exitosas en Neuquén Capital y General Roca. “Es thriller psicológico, es un género que en general no se explota mucho. No dudamos en llevarla adelante a pesar de que por la pandemia, estaba en nuestras cabezas que la gente iba a elegir comedias. Nos pareció distinta. Tiene mucho misterio, produce una inquietud en el espectador. Te está descolocando todo el tiempo”, resumió. “El final es absolutamente sorprendente porque ligás todos los datos y no es nada de lo que te imaginás. Es maravillosa la obra”, sostuvo.

La actriz señaló que es difícil contar una historia de suspenso, pero la devolución de la gente es muy positiva. “El autor escribió El Bebé de Rosmary y esto tiene mucho de eso. Dudás de todos los personajes. Suceden situaciones terroríficas, que producen exclamaciones de los espectadores. Es muy grato para nosotros”, relató. “Es misterio, suspenso. Trabaja sobre la cabeza del espectador. Les encanta, el público es muy amplio”, sentenció.

El cuarto de Verónica

¿Qué harías si un día estuvieras, sin poder salir, en una casa que no es la tuya? ¿Y si quienes la habitan insisten en que te llamás Verónica, cuando tenés otro nombre? Esta obra se estrenó en Broadway en los ’70. Luego tuvo adaptaciones en el resto del mundo y en Argentina se presentó un par de veces. Esta nueva versión lleva más de 100 funciones y ha recibido múltiples premios. Las últimas entradas se consiguen a $5000 y están a la venta en la boletería online https://cipolletti.gob.ar/