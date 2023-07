VERSTAPPEN IMPUSO SU LEY EN EL SPRINT DE SPA-FRANCORCHAMPS

Max Verstappen, con su Red Bull, no tuvo problemas para lograr esta tarde la victoria en el sprint del Gran Premio de Bélgica, la nueva fecha del Mundial de Fórmula 1 que se disputó en el legendario circuito de Spa-Francorchamps que comenzó con mucha demora por una inoportuna lluvia que complicó la programación, escoltado por Oscar Piastri, quien llegó a estar como líder con su McLaren, y Pierre Gasly, en un gran trabajo al comando de su Alpine, en la previa a la prueba que se cumplirá mañana y parece que tendrá una gran exigencia.

Verstappen, el cómodo líder que tiene el Mundial y que en el comienzo de la actividad de esta nueva fecha del certamen hizo la pole para la prueba principal, aunque tendrá que penalizar cinco lugares por cambiar un elemento de su auto, se quedó con la clasificación para el sprint, ratificando que es el rival a vencer. El comienzo se demoró debido a la lluvia, que obligó a realizar una pausa con todos los participantes en la grilla de largada esperando para poder comenzar en una pista complicada y colmada de aficionados.

Cuando comenzó el sprint, que se largó en fila india debido a lo complicado que estaba el piso del legendario circuito debido a la lluvia, el bicampeón Verstappen no tuvo problemas y se fue adelante con autoridad hasta que decidió ingresar a boxes para cambiar los neumáticos de su imbatible Red Bull, por lo que un sorprendente Piastri heredó el liderazgo que mantuvo hasta la salida del auto de seguridad que neutralizó la prueba debido a un problema que tuvo Fernando Alonso con su Aston Martin.

En el regreso, a pesar que no se pudo utilizar el DRS debido a la lluvia, Verstappen se despachó con una impecable maniobra que le permitió superar con comodidad a Piastri y se fue derecho a una nueva victoria, en este caso en un sprint, demostrado que en condiciones normales no debería tener problemas para sumar su tercer título en fila en la Fórmula 1 con un Red Bull que volvió a funcionar impecable, cosa que no sucedió con su compañero de equipo Sergio Checo Pérez, quien abandonó luego de un toque con Lewis Hamilton, con su Mercedes.

Verstappen, cada vez más cómodo como líder del certamen, fue escoltado por Pastri, en uno de sus trabajos más destacados en la categoría, y Gasly, quien le dio un gran resultado a un complicado equipo Alpine. Más atrás se ubicaron Carlos Sainz; Charles Leclerc, ambos con las Ferrari que largaron en la segunda fila pero no lo pudieron aprovechar por problemas en boxes cuando ingresaron a cambiar los neumáticos de sus autos; Lando Norris, con el otro McLaren; Hamilton, terminó cuarto pero fue penalizado; George Russell, los dos con los Mercedes; Esteban Ocon, con el restante Alpine, y Daniel Ricciardo, con un AlphaTauri. Mañana a las 10 se largará la prueba principal, que promete una gran exigencia.

CLASIFICACIÓN

Pos.NºPiloto Coche / Motor Vueltas Diferencia

1 1Max VerstappenRed Bull/Honda RBPT11

2 81Oscar PiastriMcLaren/Mercedes11-6.677

3 10Pierre GaslyAlpine/Renault11-10.73

4 55Carlos Sainz Jr.Ferrari11-12.648

5 16Charles LeclercFerrari11-15.016

6 4Lando NorrisMcLaren/Mercedes11-16.052

7 44Lewis HamiltonMercedes11-16.757

8 63George RussellMercedes11-16.822

9 31Esteban OconAlpine/Renault11-22.410

10 3Daniel RicciardoAlphaTauri/Honda RBPT

11-22.80611 18Lance StrollAston Martin/Mercedes11-25.007

12 23Alexander AlbonWilliams/Mercedes11-26.303

13 77Valtteri BottasAlfa Romeo/Ferrari11-27.006

14 20Kevin MagnussenHaas/Ferrari11-32.986

15 24Zhou GuanyuAlfa Romeo/Ferrari11-36.342

16 2Logan SargeantWilliams/Mercedes11-37.571

17 27Nico HülkenbergHaas/Ferrari11-37.827

18 22Yuki TsunodaAlphaTauri/Honda RBPT11-39.267

19 11Sergio PérezRed Bull/Honda RBPT8

20 14Fernando AlonsoAston Martin/Mercedes2