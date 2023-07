“LOCOMOTORA” OLIVERAS: “MI SUEÑO DE CHICA ERA COMER, COMER UN ASADO”

Mañana 1 de agosto Alejandra “La Locomotora” Oliveras llega a Villa Regina para brindar una charla motivacional y una clase de boxeo. La reconocida boxeadora compartirá su experiencia para potenciar a jóvenes y adultos. En La Carretera, Oliveras repasó los momentos más tristes de su historia personal. Esas vivencias le sirvieron para trabajar con la gente y para enseñarles que siempre pueden pelear por su felicidad.

“Todo el mundo puede ir, es para todo público. Es un poquito sentir el corazón, la fuerza que tenemos dentro, y descargar la bronca, la angustia, el mal día. Es la mierda mental que tenés que sacar afuera, para arrancar de nuevo con mucha más fuerza. Mi charla es una inyección de vida para la gente. Cuento mi historia, que las he pasado todas, he estado mil veces en el piso. Pero nunca dejé de ver la vida como lo que es: un milagro”, resumió Oliveras. La boxeadora sostiene que todos nacemos con un propósito y tenemos la fuerza necesaria para luchar por lo que queremos. “Vengo a transmitir que si yo pude, vos también podes. Podés luchar y ser muy feliz. Luchando siempre al final hay recompensa”, agregó.

Alejandra reconoció que es difícil motivarse con la situación del país. “Yo recorro la Argentina de punta a punta y realmente, nunca estuvimos tan mal. La gente ya no cree en nada. Vengo a tocarles el corazón para que crean en ellos mismos. Adentro tuyo hay un campeón, que quiere luchar, pero también tenés un enemigo que es el que te dice no puedo, que le echa la culpa al mundo”, expresó. “Me involucré apoyando a Patricia Bullrich porque creo en ella, elegí creer en ella. Porque desde el deporte salvás la vida de mucha gente. El deporte es luchar contra la obesidad, contra los excesos. Es sí a la alegría. Es disciplina, es trabajo. A mi me salvó la vida”, agregó Oliveras.

“Traigo un mensaje real, porque la pasé. De chica mi sueño era comer. Comíamos polenta y a veces no había nada. Matábamos palomas para comer carne. Mi sueño era comer un asado”, confesó. “Mi sueño era tener mi casa, ser profesional en el boxeo y lo logré. Entrenar 9 horas por día, sin ningún día de descanso. El sentido de la vida es la felicidad. Se sembró en mi corazón el sueño y me comprometí. Es maravilloso saber que si luchás con el alma, lográs tus sueños. Mis sueños no son los tuyos, pero luchá que lo vas a lograr“, sentenció.

Mañana desde las 16 horas, la “Locomotora” estaciona en el espacio Dante Alighieri de Villa Regina. Será con entrada libre y gratuita. Con mucha energía, la deportista promete un momento de disfrute y cambiar el pensamiento que nos impide salir adelante.

Río Negro, 31 de julio de 2023.-